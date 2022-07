https://mundo.sputniknews.com/20220719/putin-destaca-la-mediacion-de-erdogan-para-avanzar-en-las-exportaciones-de-grano-1128460682.html

Putin destaca la mediación de Erdogan para avanzar en las exportaciones de grano

Con la mediación de Turquía, Rusia avanzó en las exportaciones de grano a través del mar Negro, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante la... 19.07.2022, Sputnik Mundo

"Con su mediación, hemos avanzado. Es cierto que aún no se han resuelto todas las cuestiones, pero el hecho de que haya avances ya es bueno", señaló Putin.Putin destacó que las relaciones ruso-turcas se están desarrollando contra todo pronóstico y el comercio bilateral avanza a un ritmo muy significativo.A su vez, el presidente turco expresó su esperanza para que las negociaciones sobre la exportación de grano ucraniano desde los puertos del mar Negro tengan éxito.Erdogan también destacó la importancia de mantener contactos de alto nivel a través de conversaciones telefónicas entre ambos presidentes y calificó la reunión bilateral de este 19 de julio, al margen del formato de Astana, como un plus aún mayor. El presidente turco invitó a su homólogo ruso a debatir una amplia agenda y al hablar sobre la situación de las exportaciones de grano, resaltó el constructivo papel de Rusia en este asunto.Los mandatarios iniciaron su conversación dándose la mano y saludándose en inglés, preguntándose "cómo están las cosas".La situación en Siria y Nagorno KarabajPutin y Erdogan también abordaron el acuerdo sirio, el problema de Nagorno Karabaj y la agenda bilateral al margen de la cumbre del formato de Astaná en Teherán.Además, recordó que recientemente se reunió con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíev, en el marco de la Cumbre del Caspio dijo que "envió un gran saludo de su parte". "Tenemos una agenda muy grande", dijo Putin.El presidente ruso le dijo a Erdogan que se alegraba de verlo. "No nos hemos visto desde hace casi un año", dijo Putin a lo que Erdogan le contestó: "Hemos estado muy en contacto por teléfono". "Eso es cierto y es bueno", respondió Putin a tiempo de acotar que sus "colegas están en constante comunicación".

