¿Por qué le pidieron donar esperma al padre de Elon Musk?

¿Por qué le pidieron donar esperma al padre de Elon Musk?

El empresario sudafricano Errol Musk aseguró que le pidieron donar esperma en América Latina para replicar los genes de su familia por esta región del mundo. 19.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-19T19:21+0000

2022-07-19T19:21+0000

2022-07-19T19:21+0000

A sus 76 años, el papá de Elon Musk recibió una oferta de una empresa colombiana para donar espermatozoides con el objetivo de extender a su clan por el país latinoamericano. En una entrevista con el diario británico The Sun, el inversionista reveló que, a cambio, no le ofrecieron dinero, sino pago en especie, como viajes de primera clase y experiencias de lujo. Ante la pregunta expresa sobre su estará dispuesto a donar su esperma, el empresario respondió: "¿Por qué no?". "No me han ofrecido dinero, pero me han ofrecido viajes en primera clase y alojamiento en hoteles de cinco estrellas y todo ese tipo de cosas", señaló el padre del dueño de Tesla. También apuntó que sus deseos de paternidad se mantienen intactos pese a ser una persona de la tercera edad y se dijo orgulloso de la familia que ha concebido y de la que forma parte el hombre más rico del mundo, Elon Musk, cuya fortuna está valuada en 218.000 millones de dólares, de acuerdo con índices de Bloomberg.La familia Musk ha estado en el centro de la polémica desde el 15 de julio pasado luego de que Errol Musk diera a conocer que se convirtió en padre a sus 76 años. La mamá es su propia hijastra, Jana Bezuidenhout.De acuerdo con reportes de la prensa británica, el padre de Elon Musk busca extender su familia a como dé lugar. No tiene mayor reserva en decir que su esposa es, también, parte de su familia, aunque sea política.Jana Bezuidenhout es la hija de su segunda esposa. Errol la cuidó desde que ella tenía cuatro años. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que el inversionista iniciara una relación sentimental con ella."Lo único para lo que estamos en la Tierra es para reproducirnos", declaró Errol Musk, según declaraciones recopiladas por The Daily Mail y The Sun.

