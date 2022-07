https://mundo.sputniknews.com/20220719/militares-ucranianos-bombardean-un-suburbio-de-la-ciudad-de-novaya-kajovka-1128453632.html

Militares ucranianos bombardean un suburbio de la ciudad de Nóvaya Kajovka

Los militares ucranianos bombardearon un suburbio de la ciudad del sur de Ucrania de Nóvaya Kajovka, controlada actualmente por Rusia, comunicaron a Sputnik... 19.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-19T13:32+0000

2022-07-19T13:32+0000

2022-07-19T14:02+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

ucrania

rusia

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

Los militares ucranianos bombardearon la zona de la central hidroeléctrica de Nóvaya Kajovka, un gasoducto fue dañado, pero los elementos importantes de la infraestructura sobrevivieron y el suministro eléctrico no se suspendió.Las autoridades están aclarando la información sobre los posibles daños del ataque.El pasado 11 de julio, un bombardeo similar del Ejército de Ucrania contra la misma ciudad desató una cadena de explosiones en un almacén de salitre, informó entonces la administración de la ciudad.Ataque contra JersónAdemás, el Ejército ucraniano disparó este 19 de julio seis misiles contra la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, controlada actualmente por Rusia, comunicó a Sputnik el servicio de prensa de la administración de la provincia homónima.A su vez, el jefe adjunto de la administración de la provincia de Jersón, Kirill Stremoúsov informó a esta agencia que el bombardeo realizado con sistemas de lanzacohetes múltiples Himars, de fabricación estadounidense, impactó en el puente.Al mismo tiempo, constató que el ataque no causó víctimas ni daños y el puente está funcionando.Las tropas ucranianas han intensificado recientemente el bombardeo de zonas residenciales en la provincia de Jersón. En particular el ataque de Kiev contra la ciudad de Nóvaya Kajovka, realizado con lanzamisiles múltiple M142 Himars, provocó una detonación en los depósitos de salitre, lo cual causó destrozos en un hospital, varios edificios de viviendas y otras instalaciones civiles y dejó al menos dos muertos y 90 heridos.

