https://mundo.sputniknews.com/20220719/militares-colombianos-involucrados-en-falsos-positivos-reconocen-crimenes-1128470717.html

Militares colombianos involucrados en falsos positivos reconocen crímenes

Militares colombianos involucrados en falsos positivos reconocen crímenes

BOGOTÁ (Sputnik) — Los militares colombianos del batallón de Artillería N. 2 La Popa reconocieron los crímenes cometidos contra civiles, conocidos como "falsos... 19.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-19T20:35+0000

2022-07-19T20:35+0000

2022-07-19T20:35+0000

américa latina

colombia

militares

ejecuciones extrajudiciales

falsos positivos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107065/99/1070659996_0:407:4737:3072_1920x0_80_0_0_d42f872570f918e8a4078a9cd7fa77c5.jpg

En la diligencia también hablaron otros exmiembros del Batallón La Popa quienes dieron su testimonio frente a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales.Uno de los exuniformados contó que los paramilitares entregaron al batallón a un indígena kankuamo, a quien hicieron pasar por guerrillero para recibir premios."El teniente me dijo en la curvita lo mata. Yo tenía el fusil lo tenía dañado, el seguro se me bajaba muy facilito. No había podido llegar al Batallón para que me lo cambiaran. Cuando fui a asesinar a Jesús Montero se me fue una ráfaga, y ese muchacho lo asesinó y lo dejé irreconocible. Yo no sé cómo lo montaron en el carro", contó.De acuerdo con la JEP en el país hubo 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte de militares u otros miembros de las fuerzas del orden.

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

colombia, militares, ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos