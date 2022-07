https://mundo.sputniknews.com/20220719/los-aliados-del-gobierno-de-haiti-alientan-dialogo-inclusivo-para-solucionar-crisis-1128464619.html

Los aliados del Gobierno de Haití alientan diálogo inclusivo para solucionar crisis

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — El partido político Sector Democrático y Popular (izquierda), aliado al actual Gobierno de Haití, alentó a un diálogo inclusivo con... 19.07.2022

Las declaraciones tienen lugar cuando esta y otras estructuras cercanas a la administración del primer ministro, Ariel Henry, discuten con integrantes del Acuerdo Montana, conformado por más de 600 organizaciones políticas y de la sociedad civil.Esa agrupación es uno de las principales opositoras de Henry y, en enero, eligió a un presidente y primer ministro para un eventual Gobierno de transición, lo cual paralizó el diálogo con el Ejecutivo.Desde la semana pasada se retomaron las negociaciones; sin embargo, persisten las discrepancias sobre si la próxima administración deberá contar con presidente y primer ministro o solamente el jefe de Gobierno.Este ha sido el principal desacuerdo entre las dos fuerzas que se reparten las principales agrupaciones sociopolíticas del país, pero que a pesar de la compleja situación no logran llegar a acuerdos.Bien-Aimé considera que la experiencia de un poder dirigido por una sola persona no dio frutos en el último año, aunque los signatarios del Acuerdo Montana exigen un poder bicéfalo desde antes de que el Gobierno de Henry pudiera establecerse.Por su parte, los aliados gubernamentales indican que en la situación actual urge alcanzar acuerdos para combatir la inseguridad, el estancamiento económico y social, además de realizar elecciones.Para los aliados esa es la prioridad y no la conformación de ejecutivo.Este acercamiento entre el poder y la oposición tiene lugar cuando la inseguridad se disparó en Haití y la guerra que sistemáticamente sostienen las pandillas dejaron al menos 500 fallecidos desde finales de abril.En este contexto aún las fuerzas políticas no alcanzan un consenso pese a la presión internacional que alienta el diálogo y el entendimiento.

