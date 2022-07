https://mundo.sputniknews.com/20220719/este-es-el-precio-que-pagara-mexico-en-fertilizantes-por-el-conflicto-en-ucrania--1128473137.html

Este es el precio que pagará México en fertilizantes por el conflicto en Ucrania

Este es el precio que pagará México en fertilizantes por el conflicto en Ucrania

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció una inversión de 500 millones de dólares para la producción de fertilizantes en territorio... 19.07.2022, Sputnik Mundo

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

fertilizantes

pemex

rusia

ucrania

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

El mandatario mexicano aseguró que el objetivo de su Administración es producir 2.500 toneladas diarias de urea para fertilizar entre 25.000 y 30.000 hectáreas al día. Desde la planta de La Cangrejera, en Veracruz, donde actualmente se producen 900 toneladas de urea, López Obrador apuntó que, con su proyecto, se busca mejorar la producción del maíz y el frijol, dos alimentos básicos en la canasta básica del pueblo mexicano. La urea es el fertilizante que más nitrógeno aporta a los vegetales. Con 900 toneladas de este producto se puede abarcar una superficie de unas 6.000 hectáreas, cifra que está muy por debajo de los planes del Gobierno de México.Casi una tercera parte de los fertilizantes que consume México proviene de Rusia. El conflicto en Europa del Este ha incrementado notablemente los precios de estos productos. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) estima que, entre enero y abril de 2022, las importaciones de urea —el fertilizante más aplicado en el campo mexicano— cayeron estrepitosamente en un 61,4% anual."Ya saben que sin maíz no hay país y no vamos a continuar, ya eso ha quedado de manifiesto con la política neoliberal de comprar afuera lo que se consume en el país. Nosotros tenemos que producir los energéticos y los alimentos porque eso nos da independencia y nos da tranquilidad", declaró el presidente de México el pasado 17 de julio.Según las estimaciones del Gobierno mexicano, con la inversión de 500 millones de dólares se espera beneficiar a dos millones de productores a finales de 2022, quienes recibirán los fertilizantes de manera gratuita para impulsar la autosuficiencia alimentaria.Para cumplir con este objetivo, desde marzo se anunció una inversión de 300 millones de dólares para los trabajos de rehabilitación de tres plantas productoras de fertilizantes, a cargo de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), la cual aporta dos materias primas claves para la producción de urea: amoniaco y dióxido de carbono.Ucrania y Rusia son dos países clave para México en materia de fertilizantes. Ambos producen no sólo urea, también amoniaco, anhidro, nitrogenados, potásicos y fosfatos. De todos estos fertilizantes, Rusia exporta al mercado internacional 23,3 millones de toneladas, de las cuales un millón se destinan al campo mexicano.

méxico

ucrania

2022

Noticias

