https://mundo.sputniknews.com/20220719/estamos-en-una-guerra-cognitiva-una-guerra-propagandistica-a-gran-escala-1128458847.html

"Estamos en una guerra cognitiva, una guerra propagandística a gran escala"

"Estamos en una guerra cognitiva, una guerra propagandística a gran escala"

La noticia se conocía hace unos días, y un periódico español la titulaba de esta forma: "Las sanciones a Rusia dejan sin pensión a los 'niños de la guerra'"... 19.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-19T16:08+0000

2022-07-19T16:08+0000

2022-07-19T16:08+0000

qué pasa

rusia

sanciones

niños de la guerra

pensiones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1128458525_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_5c5ba3c72cdcdc71c2ee2348034b6d70.jpg

"Estamos en una guerra cognitiva, una guerra propagandística a gran escala" "Estamos en una guerra cognitiva, una guerra propagandística a gran escala"

¿Realidad vs manipulación?El titular correcto de la noticia corresponde al periódico La Nueva España, donde en su entradilla, detallaba que "Los bancos retienen o devuelven la prestación rusa a la que tienen derecho asturianos que huyeron a la Unión Soviética".Luego tenemos la publicación de La Vanguardia, que pese a responsabilizar en su titular a Rusia por la no llegada de las pensiones a los niños de la guerra españoles, dentro del cuerpo de la noticia informaba la situación real: "Unos doscientos hijos de la guerra y de exiliados comunistas en la Unión Soviética que residen en España han dejado en lo que va de año de percibir la pensión que, cada tres meses, les remitía el Fondo Público Ruso de Pensiones, debido a las sanciones impuestas a Rusia por la invasión de Ucrania, que impiden a los bancos españoles abonar las remesas".Y es que muchas veces, la gente no tiene tiempo de leer la noticia entera, y sólo se queda con el titular, y eso es lo que permanece como una 'verdad'. Así lo entiende la socióloga española Celia Fernández.La analista, abunda que este ejemplo va más allá de un simple hecho aislado, pues en los últimos tiempos este tipo de proceder en los medios occidentales se ha convertido en el pan de cada día."Esto que estamos viendo es un marco general que se está viviendo, no sólo en España, sino en toda la Unión Europea [UE], de una auténtica manipulación y propaganda. Todos los diarios, sean de izquierdas o de derechas, que podríamos considerar, que podría tener una postura más de izquierdas, o contra el imperialismo otanista, pues también están participando de esta guerra de comunicación, que en palabras de la OTAN, podríamos decir que es una guerra cognitiva, que es una guerra propagandística a gran escala, los 365 días del año, las 24 horas del día", sentencia Celia Fernández.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

rusia, sanciones, niños de la guerra, pensiones, аудио