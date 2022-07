https://mundo.sputniknews.com/20220719/el-racismo-esta-muy-insertado-en-el-adn-de-la-elite-el-debate-de-la-plurinacionalidad-en-chile-1128478340.html

"El racismo está muy insertado en el ADN de la élite": el debate de la plurinacionalidad en Chile

"El racismo está muy insertado en el ADN de la élite": el debate de la plurinacionalidad en Chile

Sputnik dialogó con el académico Fabián Flores, experto en temas indígenas, para analizar el rechazo de la élite económica y política chilena a los artículos...

El primer artículo de la propuesta de nueva constitución señala que "Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico". Esta norma constitucional ha sido ocupada para difundir desinformación, incluso de exconvencionales que señalan que Chile corre peligro de fracturarse.¿A qué se deben estos ataques hacia la propuesta de plurinacionalidad y artículos que consagran los derechos de los pueblos originarios? El sociólogo y doctor en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Chile Fabián Flores explicó a Sputnik que hay varios factores que contribuyen con este "pulso racista"."Esa retórica (...) es un comportamiento que tienen ciertas élites populistas de derecha, élites que son activistas, o sea que tienen una idea de chilenidad y que se comportan con cierto grado de autoritarismo", agregó Flores, quien actualmente investiga en el área interdisciplinar de la teoría política, pueblos indígenas y antropología en el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR).'Fake news' sobre el trabajo constituyenteEl exconvencional Arturo Zúñiga, del partido de derecha Unión Demócrata Independiente, aprovechó una foto del exmandatario boliviano Evo Morales (2006-2019) posando con una copia del texto constitucional chileno para criticar la propuesta constituyente sobre la plurinacionalidad del Estado y desinformar sobre el trabajo en cual él también participó.Zúñiga afirmó que la nueva carta fundamental permitiría que otro país —en este caso Bolivia— "establecer, a través de la Plurinacionalidad con autonomía y autogobierno, la independencia o anexión de algún territorio declarado de Pueblos Originarios".No obstante, el artículo 3 de la propuesta constitucional señala que "Chile, en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, forma un territorio único e indivisible", lo que echa por tierra el argumento del convencional de derecha.Pero el exconvencional Arturo Zuñiga no es el único que ha desinformado acerca del trabajo constituyente sobre la plurinacionalidad. La senadora de la Democracia Cristiana Ximena Rincón, quien se ha convertido en una activista del Rechazo, aseguró que para hacer reforma a la propuesta constitucional había que tener el consentimiento de los pueblos originarios, afirmación que es falsa."Los pueblos originarios o las cuestiones distorsionadas en torno a que nos van a expropiar los fondos de la AFP o que el sistema de salud va a ser completamente estatal, etcétera", son algunas de las desinformaciones que se comparten acerca del proceso constituyente, comentó Flores."En esa apuesta, las élites decidieron ocupar, por decirlo de algún modo, el elemento contrato de nacionalidad. Entonces esto corre de arriba hacia abajo", agregó.La "pulsión racista de las élites chilenas"Flores explicó a Sputnik que siempre las élites buscan un enemigo y lo graficó con el golpe de Estado de 1973, cuando el comunismo era el culpable. Asimismo, se refirió a la campaña del excandidato de ultraderecha a la presidencia de Chile José Antonio Kast, que fue dirigida en contra de otro "enemigo que son los inmigrantes"."Ese discurso se transformó en lo esencial, en el sentido de que tiene que haber alguien a quien culpar. Y pasó a ser inmigrante ahora los pueblos originarios", dijo el sociólogo.A diferencia de lo que se ha visto históricamente en la sociedad chilena, donde los grupos más conservadores son los que han buscado una especie de enemigo interno para generar miedo a la población, esta vez el rechazo a la plurinacionalidad ha sido amplio e incluso a llegado a sectores de la élite que se consideran "progresistas"."Esta pulsión racista de las élites chilenas, que dicho sea de paso, no estamos hablando de una élite solo de grupos de derecha, sino que también de grupos de centroizquierda han cometido ataques en contra de las normas de plurinacionalidad", señaló el investigador."Las capas populares están preocupados por otros temas"Si bien la discusión acerca de la plurinacionalidad ha acaparado los medios de comunicación chilenos, no ha sido el único tema del que se han dado falsas informaciones acerca de la propuesta final de nueva constitución, entre ellos destaca el pluralismo jurídico.Respecto al pluralismo jurídico se ha señalado que no existirá igualdad ante la ley y que podrían haber fallos distintos en la misma causa, que no existirá un solo sistema de justicia, como señaló en un programa de televisión el senador de derecha Felipe Kast."El artículo que reconoce el pluralismo jurídico que los indígenas deben respetar es su sistema de justicia, los derechos fundamentales y los tratados internacionales de derechos humanos. Existe un tribunal superior que resuelve las controversias, el cual es la Corte Suprema", dijo a Sputnik el investigador del CIIR."Ahora, esto puede tener cierto grado de éxito de que este discurso sea tomado, pero las capas populares, recordemos, están preocupadas por otros temas, como la seguridad, la economía, la inflación, etcétera", finalizó el académico.

