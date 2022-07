https://mundo.sputniknews.com/20220719/corresponsal-de-sputnik-presencia-la-produccion-agricola-en-donbas-todo-funciona-como-antes-1128479763.html

Corresponsal de Sputnik presencia la producción agrícola en Donbás: todo funciona como antes

Mientras que en Occidente se escuchan las voces que acusan a Rusia de provocar una crisis alimentaria mundial, que ya había sido advertida por la ONU durante... 19.07.2022, Sputnik Mundo

A pesar de la presión de las autoridades ucranianas, que optaron por el corte de suministro de agua y electricidad en estas regiones, los agricultores de Donbás continúan produciendo alimentos por su propia cuenta, en primer lugar, trigo.Como parte de un grupo internacional de periodistas, Sputnik visitó la empresa agrícola Kalmichanka, ubicada en la región de Starobelski de la República Popular de Lugansk. Durante el período soviético, se ubicaba aquí una de las granjas colectivas más grandes de la URSS, y hoy en día esta instalación es considerada uno de los principales productores de granos de la región. Los representantes de la empresa explicaron a Sputnik que antes de que iniciara la operación especial rusa, el grano cultivado aquí se enviaba a Europa, y ahora, a raíz de las sanciones impuestas, la nueva ruta de suministro pasará por el territorio de países aliados.El director de la firma agrícola Kalmichanka, Víktor Molotok, relató a Sputnik que el territorio de la empresa no sufrió daños durante los enfrentamientos, por lo que se pudieron sembrar 5.500 hectáreas de campos de trigo, avena, girasol y maíz. Según Molotokb, todos los empleados de la empresa continúan trabajando, nadie ha renunciado y los salarios se pagan en rublos de acuerdo con la legislación de la República Popular de Lugansk.Cuando se le preguntó a qué mercados se exportará el grano, respondió: "Hoy, Rusia compra trigo a través del elevador Starobelski. La empresa Guelios Plus de Rostov del Don transporta los productos a los puertos, y desde allí va a Turquía, Argelia, Siria, Egipto, países amigos que están dispuestos a pagar dinero real. No hay problemas de suministro. Por ejemplo, este año vendimos más de 800 toneladas de semillas de girasol a fabricadas rusas que producen aceites comestibles. Usamos las ganancias recibidas para pagar salarios a los empleados, pagar impuestos, etc. Las cosas van bien en nuestra empresa".Molotok aseveró respecto las sanciones que impusieron los países de Occidente contra Rusia que es su decisión no comprarles granos y son libres para hacerlo."Nuestra empresa está funcionando como siempre, como siempre. La operación especial no tuvo prácticamente efecto en nuestro trabajo, salvo la necesidad de encontrar nuevos mercados logísticos para recibir nuestros productos. Creo que este problema se resolverá en un futuro próximo", agregó."Actualmente realizamos ventas a través de un traider en la Federación de Rusia. Nos compran directamente, los documentos se procesan en el comité de aduanas y la Cámara de Comercio e Industria, luego se transportan a Armavir, donde se encuentran las fábricas de aceite de girasol, y a otras ciudades de Rusia", explicó.

