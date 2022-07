https://mundo.sputniknews.com/20220719/congreso-de-colombia-llegan-rostros-a-los-que-la-oligarquia-debera-escuchar-y-dialogar-1128470153.html

Congreso de Colombia: "Llegan rostros a los que la oligarquía deberá escuchar y dialogar"

Se ultiman los detalles para el inicio de la nueva legislatura en el Congreso del país sudamericano. En otro orden, abordamos la cumbre de los presidentes de Rusia, Turquía e Irán. Estas y más noticias en una nueva edición de En órbita.

Los senadores y congresistas colombianos, electos el 13 de marzo, iniciarán la nueva legislatura en el Congreso de Bogotá en este 20 de julio.Sergio Marín, representante a la Cámara por Bogotá por el partido Comunes y firmante del Acuerdo de Paz, destacó a En órbita la importancia no solo de los resultados de las presidenciales de mayo, sino de las legislativas de marzo.Martín resaltó el carácter "histórico de lo que pasó en las presidenciales: lo que a nivel internacional ha tenido mayor impacto con el triunfo de Gustavo Petro, y de las fuerzas que acompañaron en el Pacto Histórico".En la Cámara de Representantes, el Partido Liberal tiene 32 curules, seguido por el Pacto Histórico con 25, y el Partido Conservador y el Centro Democrático con 15.En el Senado, el Pacto Histórico cuenta con 17 bancas, el Conservador con 16, y los Liberales con 15. Le siguen la Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza, con 14 curules, y el Centro Democrático con 13."Desde la perspectiva del anhelo de cambio por parte del pueblo colombiano, la mayoría de las reformas propuestas por el nuevo Gobierno tienen que pasar por ese Congreso. Y es importante el respaldo a las políticas del nuevo Ejecutivo", señaló Marín.Por primera vez en Colombia, las víctimas del histórico conflicto armado interno tendrán voz y voto en el Congreso bicameral, que tendrá cerca de 300 congresistas."Lo importante es que llegan rostros a los que la oligarquía no estaba acostumbrada a tener que escuchar o dialogar con ellos. Son rostros indígenas, de la negritud, de campesinos, representantes de trabajo social y político de hondo contenido que tiene como objetivo la reconciliación nacional", dijo el representante a la Cámara por Bogotá por el partido Comunes y firmante del acuerdo de paz.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la confirmación de la reunión que mantendrán los cancilleres de la Unión Europea y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en Argentina en el mes de octubre.Y además, en Teherán se realizó la cumbre de los presidentes de Rusia, Turquía e Irán, quienes abordaron la situación de Siria y el conflicto en Ucrania, entre otros temas.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

