AMLO se opone al amparo a Iberdrola para que no pague su multa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se opuso a la decisión de un juez que otorgó una suspensión definitiva en favor del gigante energético... 18.07.2022, Sputnik Mundo

américa latina

méxico

iberdrola

andrés manuel lópez obrador

política

Con este recurso legal la empresa evitará el pago de una sanción que se le había impuesto por 9.145 millones de pesos (unos 428 millones de dólares) por vender a terceros en forma ilegal energía generada bajo la figura de autoabastecimiento.Durante su tradicional la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano anunció desde Palacio Nacional que se realiza una indagatoria para verificar si se entregó documentación extemporánea para concluir en ese fallo, por lo que, en caso de comprobarse irregularidades, se denunciará a jueces u otras personas que hayan incurrido en éstas."Es increíble que le otorguen amparo a Iberdrola, la fijaron una multa y de inmediato los jueces ampararon a Iberdrola. Creo que son 9.000 millones de pesos. Y además se está haciendo la investigación, nos vamos a ir a fondo, porque les acercaron documentación extemporánea. Estamos haciendo la investigación y si fue así, denuncia a jueces y a quienes hayan participado", comentó.López Obrador recordó el amparo que otro juez otorgó a la empresa Monsanto para sembrar transgénicos y usar glifosfato en campos mexicanos. Apuntó que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) apelará esa decisión."Quieren por la fuerza y por las influencias y por dinero imponerse, pues no, no es así, no se va a permitir. Y alegan que estado de derecho y no, eso no es estado de derecho, es estado de chueco ", subrayó.La determinación del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México, todavía puede ser impugnada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).Los más de 428 millones de dólares que exige el Gobierno mexicano representan más de la mitad de los beneficios que Iberdrola reportó a nivel global en el primer semestre de 2022, de acuerdo con una estimación del diario español El País.Además, en septiembre se tiene agendada una audiencia para abordar la legalidad de las operaciones de Iberdrola en México, en un escenario en el que López Obrador ha criticado constantemente la especulación de utilidades en un servicio que él considera que debería ser manejado como un derecho y no como un negocio.El llamado Grupo Monterrey es una de las alianzas empresariales más importantes de México, entre quienes figuran Oxxo, Cemex, la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, el Tecnológico de Monterrey y el diario Reforma, y muchos de ellos se benefician del modelo de autoabasto que provee Iberdrola en la capital de Nuevo León y sus inmediaciones.

méxico

méxico, iberdrola, andrés manuel lópez obrador, política