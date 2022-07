https://mundo.sputniknews.com/20220718/alemania-asume-que-rusia-no-reabrira-por-completo-la-llave-del-gasoducto-nord-stream-1-1128416337.html

Alemania asume que Rusia no reabrirá por completo la llave del gasoducto Nord Stream 1

Alemania asume que Rusia no reabrirá por completo la llave del gasoducto Nord Stream 1

BERLÍN (Sputnik) — El Gobierno de Alemania supone que Rusia no reanudará al 100% el bombeo del gas por la tubería Nord Stream 1, sometida ahora al... 18.07.2022, Sputnik Mundo

Aunque el desabastecimiento del gas no afecte a toda Alemania, sí puede haber escasez de combustible en algunos estados federales, y los precios de la gasolina podrían duplicase o hasta triplicarse.Según Bild, son los escenarios que se discutieron durante una reunión secreta que el jefe de la Cancillería federal, Wolfgang Schmidt, sostuvo el 14 de julio con sus homólogos de los estados federados. Si Rusia suspende las entregas del gas después de concluidas las obras de mantenimiento en Nord Stream, se convocará un nuevo encuentro, esta vez del canciller Olaf Scholz con los primeros ministros de los estados federados.Este 17 de julio, el presidente de la Agencia Federal de Redes (Bundesnetzagentur), Klaus Muller, dijo en una entrevista con Bild am Sonntag que los depósitos de gas en Alemania están llenos casi al 65%. Es mejor que en las semanas anteriores, pero insuficiente para pasar el invierno sin el gas ruso, advirtió el funcionario.El gasoducto submarino Nord Stream 1, con una capacidad nominal de 55.000 millones de metros cúbicos al año, se sometió a mantenimiento reglamentario el 11 de julio, según las previsiones hasta el día 21, si bien hay quienes temen que Rusia no reabra el grifo de esa tubería que provee a Alemania.Con anterioridad, Rusia redujo en un 60% el suministro a través de Nord Stream 1 debido a las sanciones unilaterales de Canadá, que impedían a una filial canadiense de Siemens devolver al grupo ruso Gazprom una turbina para sus plantas de bombeo.

