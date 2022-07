https://mundo.sputniknews.com/20220717/que-tan-exitosa-fue-la-gira-de-joe-biden-en-arabia-saudi-1128410418.html

¿Qué tan exitosa fue la gira de Joe Biden en Arabia Saudí?

¿Qué tan exitosa fue la gira de Joe Biden en Arabia Saudí?

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, concluyó una gira por Oriente Medio emprendida para demostrar a los países de la región el papel de liderazgo de... 17.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-17T15:34+0000

2022-07-17T15:34+0000

2022-07-17T15:34+0000

internacional

joe biden

oriente medio

arabia saudí

eeuu

gira

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/11/1128410240_0:0:2483:1396_1920x0_80_0_0_6f2dec9b1b7eb7b7a9a116247f16f0b7.jpg

Biden comenzó su gira por Oriente Medio en Israel. La delegación estadounidense mantuvo conversaciones con el Gobierno interino del país. El presidente estadounidense visitó Palestina y se reunió con el jefe de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás. No obstante, lo más importante fueron las negociaciones con los saudíes, siendo el petróleo el tema principal. Sin embargo, en este terreno solo se puede hablar de resultados muy modestos, consideran los expertos.Producción de petróleoArabia Saudí escuchó amablemente la propuesta de Biden y aceptó un aumento simbólico de la producción de petróleo para que "los estadounidenses no se indignaran", opinó el politólogo Malek Dudakov.Aunque el país en Oriente Medio sea capaz de producir más petróleo, la capacidad de las refinerías no crecerá y la crisis de los combustibles no se resolverá, subrayó el experto, al enfatizar que "la posición general de Riad es que la crisis del combustible en Occidente es obra de Occidente".Desde un punto de vista técnico, Arabia Saudí podría aumentar ligeramente la producción, pero por ahora el país es fiel a los acuerdos de la OPEP+, opinó Víctor Nadein-Rayévski, director del Instituto de Estudios Políticos y Sociales de la Región del mar Negro-mar Caspio e investigador principal de IMEMO de la Academia de Ciencias de Rusia.Para que Riad aumente sustancialmente la producción de petróleo, necesitará enormes inversiones para desarrollar nuevos yacimientos."¿Qué sentido tiene invertir dinero en algo que no genera ingresos? Por lo tanto, la propia pregunta planteada por los estadounidenses es totalmente ilógica y no tiene ninguna lógica de mercado. Se trata de planteamientos puramente políticos y oportunistas que EEUU demuestra en casi todas partes, olvidando la esencia de su maravilloso capitalismo que implica una lucha por los ingresos y no por las pérdidas", subrayó Nadein-Rayévski.Asesinato de KhashoggiEn cuanto al debate sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, Biden simplemente no pudo evitar tocar el tema, añade el especialista. Por lo tanto, no es realista esperar que los saudíes estén dispuestos a un acercamiento ideológico con EEUU.Relaciones entre países árabes e IsraelEl mandatario estadounidense no solo buscaba más suministros de petróleo de Arabia Saudí y otros países de la región, sino que también quiere equilibrar sus relaciones con Israel, opinó Nadein-Rayévski."Biden consiguió que Arabia Saudí abriera un corredor aéreo para Israel. El presidente de EEUU voló a Yeda directamente desde Israel, lo que antes no era posible", puntualizó.Sin embargo, el politólogo Gueorgui Bovt sostuvo que los avances del actual presidente en este campo no se comparan con los de su predecesor.

https://mundo.sputniknews.com/20220715/fin-de-la-gira-de-biden-por-oriente-medio-vuelve-con-las-manos-vacias-1128367457.html

https://mundo.sputniknews.com/20220717/eeuu-se-quedara-solo-junto-con-la-otan-si-sigue-imponiendo-sus-valores-1128405941.html

arabia saudí

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

joe biden, oriente medio, arabia saudí, eeuu, gira