Corazón de guerrero: un perro echa a un oso fuera de su porche | Video

Coraz贸n de guerrero: un perro echa a un oso fuera de su porche | Video

Los hechos ocurrieron en el estado de New Hampshire, donde el perro, de 13 a帽os, llamado Tor, desafi贸 a un oso en el porche de la casa de sus due帽os. El can no parece estar asustado, y ladra furioso, demostrando que no le tiene miedo al enorme depredador.Instantes m谩s tarde Tor baja por la escalera sin dejar de ladrar, dejando espacio para que el oso pueda retirarse e iniciar un combate a vida o muerte. Y fue precisamente esto lo que hizo el oso: baj贸 por la escalera y se fue a la oscuridad, mientras el perro le sigui贸 ladrando hasta que sali贸 fuera su due帽o.El oso negro es la especie de osos m谩s com煤n en Estados Unidos. Un macho adulto suele medir entre 1,4 y 2 metros de largo y pesa hasta 360 kilos. A pesar de sus imponentes dimensiones, los ataques de los osos negros a humanos en EEUU terminan con un m谩ximo de un caso mortal al a帽o.

