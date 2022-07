https://mundo.sputniknews.com/20220716/turquia-no-asumira-compromisos-de-terceros-paises-en-materia-de-refugiados-1128398688.html

Turquía no asumirá compromisos de terceros países en materia de refugiados

Turquía no asumirá compromisos de terceros países en materia de refugiados

Turquía no será un campo para refugiados y no asumirá las obligaciones internacionales de terceros países, aseveró el portavoz del Ministerio de Asuntos... 16.07.2022, Sputnik Mundo

Previamente, el diario The Times informó de que la canciller británica, Liz Truss, afirmó en una reunión privada con legisladores que quiere ampliar el acuerdo con Ruanda para resolver la crisis migratoria e iniciar conversaciones con Turquía al respecto."Esperamos que estas declaraciones de la prensa sobre la señora Truss sean infundadas. No puede ser que nuestro país, que ha recibido el mayor número de refugiados del mundo en ocho años, asuma una mayor carga a petición de terceros países y, además, tenga algo que ver con un planteamiento incompatible con las normas internacionales sobre el derecho de asilo. Turquía no será un campo de refugiados para ningún país, ni asumirá en modo alguno las obligaciones internacionales de terceros países", dijo Bilgic.También señaló que Ankara había compartido su posición con la opinión pública tras una noticia similar sobre los refugiados afganos el año pasado.Según las cifras oficiales, Turquía acoge actualmente a unos 3,7 millones de refugiados sirios, sin contar los procedentes de otros países. El portavoz de la presidencia turca, Ibrahim Kalın, había dicho anteriormente que Ankara no sería capaz de soportar una nueva ola de refugiados.

