"Las amenazas de Kiev son las de Washington": cómo Ucrania intenta presionar a los que no la apoyan

https://mundo.sputniknews.com/20220716/las-amenazas-de-kiev-son-las-de-washington-como-ucrania-intenta-presionar-a-los-que-no-la-apoyan-1128398332.html

"Las amenazas de Kiev son las de Washington": c贸mo Ucrania intenta presionar a los que no la apoyan

"Las amenazas de Kiev son las de Washington": c贸mo Ucrania intenta presionar a los que no la apoyan

Kiev ha amenazado a Serbia con una "reeducaci贸n" por el llamamiento de su presidente, Aleksandar Vucic, para que se atiendan las propuestas del presidente... 16.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-16T17:10+0000

2022-07-16T17:10+0000

2022-07-16T17:10+0000

defensa

馃摪 operaci贸n militar especial de rusia en ucrania

ucrania

serbia

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1125806324_0:76:2897:1706_1920x0_80_0_0_7c4fcbb52f139f6d87c76ae08aa3bf96.jpg

Kiev ha prometido recordar a Serbia el llamamiento de su presidente Aleksandar Vucic a escuchar las propuestas del l铆der ruso Vladimir Putin tras el fin de la operaci贸n militar especial. Seg煤n los pol铆ticos ucranianos, su pa铆s podr铆a dificultar el ingreso de Serbia en la Uni贸n Europea."Serbia y su presidente no ser谩n definitivamente olvidados. Y luego ser谩 interesante observar a una Serbia de seis millones de habitantes y su deseo de entrar en la UE. (...) El proceso de reeducaci贸n es dif铆cil y ser谩 desagradable para los serbios, pero podemos hacerlo", escribi贸 Oleksiy Honcharenko, miembro de la Rada Suprema, en su canal de Telegram a la declaraci贸n de Vucic de que si los l铆deres mundiales no escuchan las propuestas de Putin sobre Ucrania, se desatar谩 un infierno.Estas amenazas de Ucrania son m谩s bien rituales y no tienen ninguna fuerza real detr谩s, opin贸 el polit贸logo Bor铆s Mezh煤yev, profesor asociado de la Universidad Estatal de Mosc煤.Sin embargo, al atribuirse la condici贸n de v铆ctima, los dirigentes ucranianos niegan la realidad y olvidan por culpa de qui茅n se ha desarrollado la situaci贸n actual del pa铆s."Al fin y al cabo, toda la situaci贸n actual es consecuencia de la lucha por los intereses de Occidente, en nombre de Occidente y a pedido de Occidente. Por eso, Ucrania no sufre tanto por Rusia como por sus socios occidentales", asegur贸 el polit贸logo.Al mismo tiempo, Mezh煤yev cree que Ucrania es muy consciente de que Occidente tiene cierta responsabilidad moral hacia ellos por todo lo que est谩 ocurriendo en este territorio. Por eso no eligen sus palabras, haciendo reclamaciones incluso a sus aliados.Por su parte, el analista pol铆tico Andr茅i S煤zdaltsev opin贸 que las amenazas de los pol铆ticos ucranianos podr铆an no ser tan ligeras, ya que hacen todas estas declaraciones con un ojo puesto en Estados Unidos."Ucrania se comporta como una due帽a de la UE y de Europa porque tiene el pleno apoyo de Washington. Y sus ataques a Serbia deben considerarse 煤nicamente como sancionados desde el otro lado del oc茅ano. Todo el mundo en la UE sabe que las amenazas de Kiev son, en realidad, amenazas de Washington", dijo el experto.Al mismo tiempo, se帽al贸 que el propio EEUU necesita a Ucrania solo como una herramienta contra Rusia, el destino posterior del pa铆s es extremadamente vago."Despu茅s de todo, ahora hay una lucha no por Ucrania. Se trata de una lucha por el estatus geopol铆tico de Rusia y, en general, por la preservaci贸n del mundo occidental, que lleva muchos a帽os benefici谩ndose de los recursos energ茅ticos rusos. Para Occidente, Rusia es una gasolinera rebelde, a la que hay que decirle cu谩l es su lugar y suprimir cualquier intento de promover sus intereses. Ucrania es simplemente un castigador contratado para desgastar a Rusia. Pero a nadie le interesa lo que ocurra despu茅s con el Estado de Ucrania", concluy贸 S煤zdaltsev.

https://mundo.sputniknews.com/20220624/hungria-la-ue-usa-politica-de-doble-rasero-para-conceder-estatus-de-candidato-1127284482.html

https://mundo.sputniknews.com/20220709/quien-esta-detras-de-las-declaraciones-de-zelenski-que-ucrania-no-renunciara-a-sus-territorios-1128033879.html

https://mundo.sputniknews.com/20220709/detras-del-envio-de-himars-a-ucrania-esta-el-deseo-desenfrenado-de-eeuu-de-alargar-el-conflicto-1128029306.html

ucrania

serbia

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

馃摪 operaci贸n militar especial de rusia en ucrania, ucrania, serbia, eeuu