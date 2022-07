https://mundo.sputniknews.com/20220716/la-fiscalia-de-colombia-entrega-a-familiares-restos-de-victima-de-toma-de-palacio-de-justicia-1128386505.html

La Fiscalía de Colombia entrega a familiares restos de víctima de toma de Palacio de Justicia

BOGOTÁ (Sputnik) — Los restos de la colombiana Marina Isabel Ferrer de Velásquez, víctima de la toma del Palacio de Justicia, en 1985, fueron entregados a sus... 16.07.2022, Sputnik Mundo

américa latina

colombia

fiscalía general de colombia

homicidio

El acto de entrega se llevó a cabo en el cementerio Jardines de Cartagena (norte) por parte de una comisión de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, en compañía de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación y representantes de otras dependencias."La actividad investigativa permitió conocer que la señora Ferrer de Velásquez, oriunda de San Jacinto [Bolívar, noroeste] y madre de tres hijos, era una visitante ocasional al Palacio de Justicia. El día de los trágicos hechos habría llegado a encontrarse con una persona conocida", concluyó el ente investigador. .El Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de la Nación encontró los restos en diligencia de exhumación realizada el 27 de mayo de 2015, en el cementerio Jardines de Paz, en Bogotá.Posteriormente, peritos y expertos del Grupo Nacional de Patología Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses establecieron la plena identidad.Una de las hijas de la víctima, Sofía Velásquez Ferrer, habló con la emisora Blu Radio, desde donde pidió justicia y verdad para conocer qué pasó con su progenitora.El 6 de noviembre de 1985, un grupo de guerrilleros del M-19 —grupo rebelde ya desaparecido— entraron al Palacio de Justicia para hacerle un juicio al presidente Belisario Betancourt (1982 -1986) porque entendían que el mandatario no había cumplido con los acuerdos del 24 de agosto de 1984.Tras varias horas de la toma, el Ejército de Colombia entró a la fuerza con tanques y armas pesadas, matando a todos los subversivos.Años después se conoció que muchas personas que no tenían relación con el M-19 salieron vivas del Palacio de Justicia, pero fueron desaparecidas por miembros de las fuerzas militares en hechos que todavía no se han esclarecido.

colombia

2022

Noticias

es_ES

