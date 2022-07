https://mundo.sputniknews.com/20220716/el-miedo-a-la-crisis-frena-en-seco-la-ayuda-financiera-europea-para-ucrania-1128389531.html

El miedo a la crisis frena en seco la ayuda financiera europea para Ucrania

El miedo a la crisis frena en seco la ayuda financiera europea para Ucrania

En mayo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso una ayuda de 9.000 millones de euros a Ucrania. Pasados más de dos meses, solo una... 16.07.2022, Sputnik Mundo

Y no es para menos, pues entre los intentos por abandonar los hidrocarburos rusos y unas políticas monetarias cada vez más estrictas, los países de la UE están en riesgo de acabar sumergidos en una segunda recesión en dos años. Al mismo tiempo, la hiperinflación está acercándose a Kiev, donde ante la falta de dinero se emite una cantidad de divisa nacional insólita.Así, solo en el mes de junio fueron emitidas más de 105.000 millones de grivnas, lo que se traduce a unos 3.500 millones de euros, como deuda estatal. En Europa son conscientes de ello, pero son cada vez menos los que están dispuestos a pagar al régimen de Zelenski.Por lo tanto, visto lo difícil que es llegar a un acuerdo para conceder una ayuda de 9.000 millones de euros, se hace obvio que la ayuda de 750.000 millones de euros anunciada para la reconstrucción del país será incluso más difícil de acordar entre los Estados miembros de la UE.Uno de los principales temores expresados en la Comisión Europea son los problemas de corrupción que existen en Ucrania, informa Bloomberg citando a funcionarios europeos.El problema se exacerba por la preocupación de los Gobiernos europeos de que en los próximos meses su población no se tomaría bien el envío de semejantes sumas de dinero, especialmente si la energía se hace más escasa y costosa, destaca el medio.Así, durante una de las reuniones a puerta cerrada, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, comentó a los ministros que sus Gobiernos tendrían que asegurarse de tener la fuerza de resistirse a los efectos negativos de la crisis y evitar así el cansancio popular. Una de las medidas para lograrlo, dijo Gentiloni a los reporteros el 14 de julio, es que los Gobiernos cumplan con "su deber" de mitigar el impacto de los precios altos, en particular de las facturas de electricidad, entre los pobres.Uno de los principales oponentes del envío del resto de los 9.000 millones de euros acordados en mayo es Alemania, y sin su aprobación no habrá mayores avances, pues los 27 Estados tienen que llegar a una decisión unánime.Al principio, Berlín intentó convencer a la Comisión Europea que se le concedieran subsidios a Ucrania en lugar de préstamos para aliviar su endeudamiento. Además, Berlín quiere reducir el volumen de sus responsabilidades, alegando que ya concedió 1.000 millones de euros en ayudas no reembolsables por medio del Fondo Monetario Internacional.Así, el ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, dijo a los reporteros en Berlín que "no se debe recurrir dos veces a Alemania" y agregó que "se debería involucrar a todos en la medida de sus posibilidades".Este no es el único dinero que se le prometió a Kiev, pero que los funcionarios europeos temen conceder en práctica. Se le proporcionó otro préstamo de 1.500 millones de euros por parte del Banco Europeo de Inversiones, pero este también se quedó estancado en debates. Y es que los europeos quieren unas garantías que superan con creces las que normalmente solicita el banco. En particular, para los demás países el Banco Europeo de Inversiones exige que haya una reserva del 9% de la suma del préstamo. En el caso de Ucrania, este porcentaje fue incrementado hasta el 70%.Y es que una vez más, prestando este dinero la Unión Europea pone en riesgo su propia seguridad económica. La UE necesita tener garantías de que podrá absorber las pérdidas en caso de que tenga lugar un default de Ucrania, indica Bloomberg citando a un oficial de la Comisión Europea. Estos temores tienen fundamento, pues desde el inicio de la operación especial militar, Ucrania aumentó su deuda estatal nada menos que en 7.600 millones de euros. De esta manera, su endeudamiento no para de crecer mientras se emite más y más divisa nacional.Al mismo tiempo, el FMI vuelve a demostrar una vez más que Ucrania no es más que una herramienta en la lucha contra Rusia, una herramienta desechable cuyo futuro realmente no importa. Así, solo en lo que va de año Kiev pagó al FMI 4.000 millones de dólares en forma de intereses por sus préstamos. O sea, la realidad podría acabar siendo que Ucrania pague más a sus socios occidentales que viceversa.El representante del FMI, Jerry Rice, comentó en una rueda de prensa que "Ucrania sigue pagando sus deudas, y esperamos que esto siga así".Dichos riesgos, junto con la necesidad de hacer frente a la crisis energética y gastos de defensa que también aumentaron, compiten por las reservas nacionales agotadas.

