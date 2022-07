https://mundo.sputniknews.com/20220716/donald-trump-ya-decidio-si-competira-nuevamente-por-la-presidencia-de-eeuu-1128380438.html

Donald Trump ya decidió si competirá nuevamente por la Presidencia de EEUU

Donald Trump ya decidió si competirá nuevamente por la Presidencia de EEUU

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ya tomó la decisión sobre si contenderá o no en la lucha electoral para llegar a la Casa Blanca... 16.07.2022, Sputnik Mundo

El magnate republicano sigue dando de qué hablar en Estados Unidos en medio de un clima político turbulento. Esta vez utilizó una entrevista con la revista New York para hablar sobre sus aspiraciones presidenciales, mientras la popularidad de Joe Biden se mantiene en niveles bajos. Siete de cada diez estadounidenses no quieren su reelección, según una encuesta elaborada por el Centro de Estudios Políticos de la Universidad de Harvard y por The Harris Poll.A pesar de todas las dos grandes investigaciones federales que enfrenta por el ataque al Capitolio y posibles manejos irregulares de la Organización Trump, el exmandatario estadounidense no se baja de la carrera presidencial rumbo a 2024. Trump agregó que se siente "muy seguro" del apoyo de la gente. Su confianza es tan grande, dijo, que está seguro que, si compite, volverá a ganar la Presidencia.También aseguró que su aprobación entre la gente es tan palpable que siente que "nunca había tenido tanto amor antes".Aunque en la misma entrevista se cita a personas cercanas al expresidente que afirman que iba anunciar su candidatura el 4 de julio, el propio Trump desmintió esta versión e incluso señaló que era una mala fecha para dar noticias por las festividades de la Independencia de Estados Unidos."No creo que pueda competir con eso. Primero que todo, mucha gente no está el 4 de julio. No es un buen tiempo para hacer anuncios. Nunca dije que lo iba a hacer. Sólo fueron noticias falsas. Alguien dijo que lo haría, no creo que haya sido alguien de los nuestros", respondió el expresidente republicano.

