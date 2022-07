https://mundo.sputniknews.com/20220715/reportan-la-caida-de-un-helicoptero-black-hawk-de-la-marina-de-mexico-1128376655.html

Reportan la caída de un helicóptero Black Hawk de la Marina de México

Medios locales y la Cruz Roja reportaron el desplome de una aeronave de las fuerzas armadas mexicanas en el norte del país latinoamericano. 15.07.2022, Sputnik Mundo

La Cruz Roja de Sinaloa informó en sus redes sociales que acudió al lugar donde se desplomó un helicóptero Black Hawk de la Marina de México en la comunidad de Los Mochis, en el estado de Sinaloa. Según informes de la prensa local, hasta el momento no se conocen los motivos de la caída de la aeronave. Los medios locales aseguran que murieron 9 personas, todos integrantes de la tripulación. El Gobierno de México no ha emitido ningún comunicado oficial sobre los hechos reportados. El periodista Ciro Gómez Leyva señaló que este incidente no tiene que ver con la detención del narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien fue capturado horas antes por la elementos de la Marina, también en el norte de México. El exlíder del Cártel de Guadalajara es originario de Badiraguato, Sinaloa, un poblado conocido por sus actividades de siembra y tráfico de amapola y marihuana.

