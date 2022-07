Paraguay y Panamá: el aumento de los combustibles desata la protesta social

https://mundo.sputniknews.com/20220715/paraguay-y-panama-el-aumento-de-los-combustibles-desata-la-protesta-social-1128368658.html

Frente a una delicada coyuntura local, regional e internacional —marcada por las sanciones de Occidente a Rusia a raíz de su operación militar en Ucrania—, analizamos los casos de dos países latinoamericanos ante la fuerte suba del precio de combustibles. Estas y más noticias en 'En órbita'.

En Paraguay está prevista para el domingo 17 una movilización masiva en Ciudad del Este, en reclamo por una baja del precio de los combustibles.En este país, la nafta de 89 octanos se comercializa a 8.300 guaraníes (1,20 dólares) y la de 97 octanos a 9.790 (1,43 dólares).La diferencia con los precios de Brasil es de casi 1.000 guaraníes por litro, lo cual llevó a muchos paraguayos a cruzar la frontera para cargar en la localidad vecina de Foz de Iguazú.El entrevistado se refirió a los motivos que han llevado al Gobierno a subir el precio de los combustibles. Entre estos, se destaca a la nación como la coyuntura internacional por las sanciones a Rusia, a raíz del conflicto en Ucrania, y la especulación de las empresas."Hay que tener en cuenta que Paraguay es el país con el combustible más caro de la región. (...) El país no produce, no refina el recurso, importa el 100%. El Estado es tomador de los precios internacionales, por lo que está a merced de la fluctuación de estos precios", indicó el entrevistado.A su vez, el economista destacó una característica de Paraguay con respecto al resto de los países de América Latina. "Tiene la mayor cantidad de estaciones de servicio per cápita. Somos siete millones de habitantes y tenemos 3.600 estaciones", indicó.Ibarrola diferenció el impacto del precio de los combustibles, por un lado en la ciudadanía y por otro en relación con el gremio de los camioneros que realizan fletes a los agro productores. Con este sector, el Gobierno acordó con la petrolera estatal una salida al problema.El caso de PanamáEn el país centroamericano, esta semana entró en vigencia el congelamiento en el precio del galón (3.7 litros) de gasolina, a unos 3,96 dólares, a toda la población, medida que desde finales de mayo solo beneficiaba al transporte público.El Poder Ejecutivo solicitó a la población matricularse en una plataforma digital para acceder al beneficio.El sociólogo y docente universitario panameño, Mario Enrique De León, declaró a En órbita que pese al reciente anuncio, "la protesta social sigue firme", a 11 días de iniciada.El entrevistado informó que la medida del Gobierno de Laurentino Cortizo sobre la instalación de una mesa de diálogo "fue una farsa" y explicó los motivos.El disparador de las protestas fue el alza sostenida de los combustibles en más de 40% en los últimos seis meses. Pero con el paso de los días se ampliaron las exigencias a temas como el gasto de Ejecutivo, las carencias de salud, educación y de empleo.Cortizo atribuyó esta suba en los precios del recurso a la pandemia y al conflicto en Ucrania y las sanciones contra Rusia. De León señaló que desde el Ejecutivo se sostiene que detrás de la movilización hay "intereses políticos de desestabilización".El analista señaló que la estrategia del Gobierno es "agotar a la movilización social", algo que no se vislumbra como una posibilidad.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

