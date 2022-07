OIT: "El trabajo provoca más muertes que los conflictos en el mundo"

Delighted to join @LuisaAlcalde @marthadelgado @pgrohmann @LeslieBaeza @abugaberjose @RafaelOSalgado @CROM_MX @CTM_MX and @OITMexico colleagues for the re-opening of the @ILO country office.



I'm happy to be here in person for the start of a new chapter after a challenging year. pic.twitter.com/UAw6pwuNto