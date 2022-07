https://mundo.sputniknews.com/20220715/informacion-de-primera-mano-sputnik-visita-la-zona-de-la-operacion-militar--video-1128356231.html

Información de primera mano: Sputnik visita la zona de la operación militar | Videos, fotos

Información de primera mano: Sputnik visita la zona de la operación militar | Videos, fotos

Muchos medios occidentales tergiversan la información sobre la operación militar especial de Rusia. Una corresponsal de Sputnik visitó Donbás para poder contar... 15.07.2022, Sputnik Mundo

La corresponsal Ceyda Karan llegó a Donbás junto con un numeroso grupo de periodistas internacionales en el marco de una gira de prensa organizada por el Ministerio de Defensa ruso. Hay que destacar que Rusia y las Repúblicas Populares de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL) invitaron a periodistas occidentales a cubrir la situación desde el lugar de acontecimientos en un contexto de estricta censura y sanciones por parte de Occidente.Representantes de medios como Die Zeit y Le Figaro obtuvieron permiso para participar en la gira de prensa, mientras que las actividades de los medios de comunicación rusos están prohibidas en países europeos como Alemania, Francia y Holanda.La operación militar llevó a la adquisición de límites constitucionales por parte de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, lo que llevaban esperando ocho años."Después de esta tragedia, Ucrania ya no existe para mí"Mención aparte merecen los esfuerzos de las milicias populares de la RPD y la RPL por normalizar la vida en los territorios liberados. Mientras tanto, continúan las ofensivas conjuntas con el Ejército ruso en la región.Hace tres semanas, las tropas rusas y las milicias populares de la RPL liberaron Severodonetsk.Los habitantes de Severodonetsk hablaron por su parte de las tácticas militares de los ultranacionalistas ucranianos.Así, según una residente, "los nacionalistas se consideran dioses y tratan a la población rusa como basura". "Después de esta tragedia, Ucrania ya no existe para mí. Está muerta para mí. Solo hay rusos", señala.La mujer subraya que tras la llegada de las tropas rusas y la milicia popular de la RPL, la vida ha empezado a mejorar gradualmente: "Ahora se ha convertido en un lugar seguro. Por supuesto, hay algunos problemas, pero nos están ayudando de todas las maneras posibles. No hay electricidad, pero vienen con generadores y nos proporcionan electricidad. Dan comida y agua. La comunicación móvil funciona. Los servicios médicos son buenos; las clínicas y los hospitales están abiertos. La medicina es gratuita y no hay que pagar nada".Museo de la OTAN en LisichanskLa situación es mejor en Lisichansk, que está a unos 10 km de Severodonetsk y se controla por las fuerzas rusas y aliadas de la RPL. Un factor importante es que los nacionalistas ucranianos, tras los intensos combates en Severodonetsk, se dieron cuenta de que no podían resistir aquí y abandonaron Lisichansk. Las fuerzas aliadas siguen distribuyendo ayuda humanitaria a la población local y realizando labores de desminado.En una de las calles céntricas de Lisichansk se exponen trofeos de equipamiento militar y armas de las Fuerzas Armadas de Ucrania y de los batallones nacionalistas. De hecho, es un "museo de armas de la OTAN" al aire libre. Hay tanques, vehículos blindados y lanzacohetes que Ucrania recibió de la OTAN. Todos están en buen estado y serán utilizados por los Ejércitos de Rusia y sus aliados, las Repúblicas Populares de Lugansk y Donetsk.Mientras tanto, las Fuerzas Armadas ucranianas continúan realizando ataques masivos contra Donbás utilizando sistemas de misiles adquiridos a los Estados miembros de la OTAN. Por la noche, los bombardeos de artillería se oyen especialmente bien.Nuevo hospital en LuganskLas condiciones de vida en Lugansk también son muy difíciles, pero la inversión en las infraestructuras de la ciudad se está recuperando gradualmente. La construcción del hospital avanza a buen ritmo. Sus cimientos fueron puestos hace tres semanas. El proyecto, desarrollado durante la pandemia de coronavirus y ejecutado con la ayuda de Rusia, es el primer hospital multifuncional de 200 camas de la región. Leonid Pásechnik, jefe de la RPL, subrayó durante una visita a las obras que nunca antes se había construido un hospital de enfermedades infecciosas en su república, y dijo que las instalaciones se completarían y pondrían en marcha en un breve periodo de tiempo.Mariúpol vuelve a la vida normalEl proceso de vuelta a la vida normal en Severodonetsk y Lisichansk acaba de empezar. En Mariúpol, en cambio, ya se está trabajando a pleno rendimiento para restaurar las infraestructuras de la ciudad. Se están construyendo nuevos edificios en lugar de los destruidos. Se proporcionarán pisos en bloques de cinco plantas de forma gratuita a las personas cuyas casas han sido destruidas. El proyecto se puso en marcha en junio y lo ejecuta el Ministerio de Defensa ruso.Oleg Pechyónkin, responsable de la construcción de nuevas instalaciones en Mariúpol, dijo que se construirán un total de 1.011 edificios residenciales para más de 9.000 personas. Además, hay 12 proyectos comerciales y no comerciales similares para la construcción de instalaciones sociales. Está previsto que se realicen entre octubre y noviembre de este año.El Ministerio de Defensa ruso también está construyendo el primer hospital multifuncional de Mariúpol, con 60 camas. Está previsto que las obras finalicen entre septiembre y octubre. Este proyecto dará empleo a 125 personas locales y de Rusia.Trabajos de desminadoLa parte más peligrosa del trabajo de normalización respaldado por Rusia en la RPD y la RPL es la detección y neutralización de las minas colocadas por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Cada día se desactivan aproximadamente 400 minas.La corresponsal de Sputnik tuvo la oportunidad de observar el trabajo del sistema de desminado con el robot Uran-6.Alexandr Grómov, comandante de la unidad de desminado del Centro Internacional de Acción contra las Minas, dijo que los trabajos continuarán hasta que las minas estén completamente neutralizadas.Los libros de Gulen de las Fuerzas Armadas de UcraniaEntre el material confiscado por las fuerzas aliadas a los militares ucranianos había armas, banderas y munición, así como dos libros del predicador islámico y opositor Fethullah Gulen, La jarra rota y El puntero del corazón, proscritos en Turquía.

