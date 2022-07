https://mundo.sputniknews.com/20220715/fin-de-la-gira-de-biden-por-oriente-medio-vuelve-con-las-manos-vacias-1128367457.html

Fin de la gira de Biden por Oriente Medio: ¿vuelve con las manos vacías?

Fin de la gira de Biden por Oriente Medio: ¿vuelve con las manos vacías?

Biden finaliza su gira de tres días por Oriente Medio. ¿Siguen cayendo líderes europeos? Ucrania: Occidente limpia sus lágrimas de cocodrilo con sus manos...

Fin de la gira de Biden por Oriente Medio: ¿vuelve con las manos vacías? Fin de la gira de Biden por Oriente Medio: ¿vuelve con las manos vacías?

Biden finaliza su gira de tres días por Israel, Cisjordania y Arabia Saudí.Arabia Saudí, tercer y último destino de la gira de tres días por Oriente Medio del presidente de EEUU, Joe Biden, tras sus visitas a Israel y Cisjordania. El asesor de Seguridad Nacional de EEUU, Jake Sullivan, adelantó que, durante la visita a Riad, Biden tenía previsto abordar asuntos relacionados con la energía en el marco del conflicto en Ucrania."No creo que hay razones para esperar unos anuncios concretos a nivel bilateral. Consideramos que todos los pasos ulteriores para garantizar el volumen suficiente de recursos energéticos necesarios para la economía mundial deben ser emprendidos por la OPEP+", explicó Sullivan, al ser consultado si se podría esperar un acuerdo sobre el aumento de producción de petróleo saudí durante la visita de Biden a Riad.Ucrania: Occidente limpia sus lágrimas de cocodrilo con sus manos manchadas de sangreLo grave de las lágrimas de cocodrilo que está derramando Occidente por las presuntas 'atrocidades' de Rusia en Ucrania, es que las limpia con sus manos manchadas de sangre. La sangre que pertenece a un sinnúmero de las víctimas de las agresiones de EEUU, al frente de la OTAN, alrededor del planeta, por lo cual nunca fue condenado ni juzgado.La Cancillería rusa recoge algunas de las devastadoras consecuencias de las intervenciones militares de Washington y sus aliados europeos en un artículo publicado en la página web del Ministerio de Exteriores.Latinoamérica se revela ante la asfixia por parte de EEUUEEUU, fiel a la Doctrina Monroe, sigue considerando a Latinoamérica su 'patio trasero', tratando a los países de la región como si fuesen "sus esclavos, sus vasallos que no pueden ni siquiera respirar o abrir los ojos si no es con el consentimiento de Washington". Lo denunció a Sputnik el analista nicaragüense Manuel Espinoza.Según el experto, asesor del Centro Regional De Estudios Internacionales, la bronca norteamericana ante un decreto aprobado por las autoridades de Nicaragua que autoriza, en particular, el ingreso de tropas, naves y aeronaves rusas, así como ante las maniobras militares que realizarían Rusia, Irán y China en Venezuela el próximo mes de agosto, vuelve a evidenciar que EEUU les niega la soberanía a sus vecinos en el continente.Consejo de Seguridad de la ONU centra su atención en la paz de ColombiaEl jueves fue recibido ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en Nueva York, el informe trimestral sobre el proceso de paz en Colombia. El presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux, acompañado de los comisionados Alejandra Miller y Saúl Franco presentó el documento para el Esclarecimiento de la Verdad, en el marco de su gira internacional.El padre Francisco relató los horrores del conflicto armado, en una investigación que ha durado más de 4 años, buscando esclarecer los más de 50 años de conflicto armado en el país cafetero. Este compromiso de la Comisión de la Verdad, integra uno de los puntos pactados entre la exguerrilla de las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos en el gran acuerdo de paz firmado en el año 2016.Para este informe se tomaron más de 30.000 testimonios a las víctimas y victimarios en el conflicto colombiano, para determinar las causas del conflicto y su continuidad en la historia, según lo relato el padre Francisco de Roux.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

