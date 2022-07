https://mundo.sputniknews.com/20220715/el-papa-de-elon-musk-tiene-una-hija-con-su-hijastra-estamos-en-la-tierra-para-reproducirnos-1128361211.html

El papá de Elon Musk tiene una hija con su hijastra: "Estamos en la Tierra para reproducirnos"

El papá de Elon Musk tiene una hija con su hijastra: "Estamos en la Tierra para reproducirnos"

La familia Musk se ha cubierto de polémica luego de que el empresario Errol Musk, papá de Elon, anunciara que se convirtió en padre a sus 76 años. La mamá es... 15.07.2022, Sputnik Mundo

De acuerdo con reportes de la prensa británica, el padre de Elon Musk busca extender su familia a como dé lugar. No tiene mayor reserva en decir que su esposa es, también, parte de su familia, aunque sea política. Además, reconoció que su reciente hijo no fue planeado, igual que el primero que ya había tenido en 2018. Ese niño se llama Elliot Rush y actualmente tiene cinco años.Jana Bezuidenhout es la hija de su segunda esposa. Errol la cuidó desde que ella tenía cuatro años. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que el inversionista iniciara una relación sentimental con ella. De acuerdo con versiones reportadas por el diario británico The Sun, Elon Musk "enloqueció" cuando se enteró que su padre iba a tener un hijo con su hermanastra Jana. La madre de Jana, Heide, estuvo casada con Errol Musk durante más de 18 años. La pareja tuvo dos hijos. Sin embargo, reconoció que su matrimonio llegó a un punto de quiebre tras 18 años de unión. "Cualquier hombre que se case con una mujer, incluso si se siente muy animado, será agradable sólo por un tiempo. Pero hay una gran brecha... Y esa brecha tarde o temprano se muestra a sí misma", comentó. Jana Bezuidenhout tiene 34 años de edad: es 42 años menor que Errol. Debido a la relación sentimental que tiene con éste, ella ya es hermanastra y, a la vez, madrastra del hombre más rico del mundo, cuya fortuna está valuada en 218.000 millones de dólares, de acuerdo con índices de Bloomberg. La vida de Jana es un enigma. No se sabe con exactitud de qué trabaja, pero en su cuenta de Instagram comparte algunas fotografías familiares.En varias ocasiones, Elon Musk ha dicho en entrevistas que no se lleva bien con su padre e incluso lo ha calificado como "un terrible ser humano".

