El Gobierno cubano llama a elevar medidas de protección ante enfermedades respiratorias

LA HABANA (Sputnik) — El ministro cubano de Salud Pública, José Ángel Portal, instó a la población a elevar las medidas de vigilancia y autocuidado de salud... 15.07.2022, Sputnik Mundo

De acuerdo al titular de Salud Pública en la isla, hay muchas personas que hoy tienen cuadros graves que no son producto del COVID-19, y el alza de cuadros respiratorios no solo tiene que ver con esta enfermedad, pues los estudios que se están haciendo en diferentes centros de referencia han mostrado también la circulación de otros virus respiratorios entre ellos el de la influenza.El ministro enfatizó que en los estudios a las personas hospitalizadas actualmente en las salas de terapia, se ha detectado que la mayoría no están vinculados al COVID-19 y sí a la presencia de otros virus respiratorios.Persistencia del COVID-19Portal insistió que si bien el país mantiene una situación mucho más favorable respecto al año anterior, no se puede perder la percepción de riesgo ante el COVID-19, por la presencia de nuevas variantes de esta enfermedad, que pueden resultar mucho más contagiosas que las anteriores.Explicó que la subvariante BA.2, de la variante ómicron resulta predominante en la actualidad, aunque en las últimas semanas se ha detectado la subvariante BA.5 en algunas provincias del país.El galeno precisó que las subvariantes de ómicrom, específicamente la BA.4 y BA.5, son capaces de reinfectar a personas con infecciones previas de otras variantes del SARS-CoV-2 y existen evidencias de que puedan infectar a las personas que han sido vacunadas.Con este escenario, los expertos pronostican un posible incremento de los casos positivos de COVID-19 en las próximas semanas y meses, aunque estas subvariantes no suelen terminar en complicaciones como la neumonía o enfermedades respiratorias.El mejoramiento de la situación epidemiológica, a pesar de las nuevas variantes del virus, se debe en buena medida a los efectos de la vacunación masiva que inició a mediados de 2021, con el empleo de vacunas anti-COVID-19 desarrolladas o producidas en Cuba.Al cierre del 11 de julio se han aplicado 38,9 millones de dosis de estas vacunas, lo que ha permitido que el 90% de la población cubana (11,3 millones de personas) tenga esquema completo y el 97,7% de la población vacunable, destacó el ministro de Salud Pública.Especificó además que el 97,8% de los niños y adolescentes entre 2 y 18 años cuenta con esquema completo de vacunación.

