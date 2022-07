El Congreso de Perú aprueba realizar referéndum para volver a la bicameralidad

https://mundo.sputniknews.com/20220715/el-congreso-de-peru-aprueba-realizar-referendum-para-volver-a-la-bicameralidad-1128380767.html

LIMA (Sputnik) — El Congreso de Perú aprobó el retorno a la bicameralidad en el parlamento, una reforma constitucional que, al no alcanzar los votos... 15.07.2022, Sputnik Mundo

"Con 71 votos a favor, el pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio de los proyectos de ley que proponen restablecer la bicameralidad. Al no haber superado los dos tercios del número legal de congresistas, la reforma constitucional debe ser ratificada vía referéndum", informó el Legislativo a través de su cuenta en Twitter. La reforma a la Constitución, que pretende que el parlamento de Perú tenga una cámara de senadores y otra de diputados, a diferencia del actual sistema unicameral, debía obtener 87 votos a favor en dos legislaturas consecutivas para evitar ser ratificada por referéndum.En la votación del 15 de julio, la reforma no consiguió 87 votos (dos tercios de votos en un Congreso de 130 representantes), por lo que, según la ley, deberá ser ratificada en una consulta ciudadana.La fecha para la realización de la consulta ciudadana, o referéndum, no ha sido fijada aún.En 2018, Perú celebró un referéndum en el que la ciudadanía votó en contra del retorno a la bicameralidad y la reelección consecutiva para congresistas, una reforma incluida dentro del actual proyecto.

