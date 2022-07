China insinúa que no quiere tener problemas con el Mercosur por TLC con Uruguay

https://mundo.sputniknews.com/20220715/china-insinua-que-no-quiere-tener-problemas-con-el-mercosur-por-tlc-con-uruguay-1128332686.html

"China se congratuló de este avance y reiteró su interés en seguir dando pasos en la relación comercial con Uruguay y/o con los socios del Mercosur. Ese no es un dato menor. Pekín siempre ha mencionado que está abierta en negociar con el Mercosur y que le interesa que la negociación con Uruguay no sea en detrimento del bloque, en otras palabras, parece que dijera: no queremos líos con Argentina, Brasil y Paraguay", dijo Bergamino, quien es el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del partido opositor Frente Amplio (izquierda).El 13 de julio, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, anunció que su Gobierno comenzó de manera formal la negociación con China para un TLC, luego de que el análisis de factibilidad dio una "conclusión positiva".El 14 de julio, el portavoz del Ministerio de Comercio de China, Shu Jue Thing, dijo en conferencia de prensa que su país "otorga gran importancia al establecimiento de relaciones de libre comercio con Uruguay" y aseguró que "al mismo tiempo, estamos abiertos a negociar tratados de libre comercio con otros miembros del Mercosur".Por su parte, Bergamino afirmó que esta mención de China "no es casual" ya que se hace "precisamente a pocos días de la cumbre del Mercosur", que se realizará en Asunción los días 20 y 21 de este mes."Desde que Uruguay anunció su intención de avanzar bilateralmente con China, en los socios del Mercosur hay una extrema cautela en esta materia", indicó.El bloque está conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela (actualmente suspendido).Las negociaciones entre Montevideo y Pekín generaron molestias en algunos de los socios del grupo, especialmente Argentina, por considerar que los países miembro no pueden firmar acuerdos comerciales de forma unilateral.Sin embargo, Lacalle Pou afirmó durante la conferencia de prensa que el derecho internacional vigente habilita a Uruguay "a avanzar en la flexibilización" del Mercosur.BolsonaroPor otro lado, Bergamino afirmó que la inasistencia del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a la cumbre del Mercosur "mengua el potencial de la reunión"."Pero una reunión del Mercosur, sin la presencia del presidente brasileño, es una reunión que ve un poco menguado su potencial. Él tomo una decisión política al no ir, no tiene que ver con lo personal. Algo está queriendo decir", indicó.Bolsonaro aseguró el 14 de julio que no irá a la cumbre del Mercosur que se celebrará en Asunción (Paraguay) la próxima semana.No explicó los motivos para negarse a ir a la reunión de jefes de Estado del bloque y afirmó que aunque le gusta "mucho" el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez (anfitrión de la cita) no acudirá, a pesar de sus súplicas.Sin embargo, el viceministro de Relaciones Económicas e Integración de Paraguay, Raúl Cano, dijo el 14 de julio a Sputnik que Brasil aún no brindó una información oficial sobre la no participación a la cumbre de Bolsonaro.

