Caída del Euro: ¿Se viene una grave crisis económica en la Unión Europea?

Caída del Euro: ¿Se viene una grave crisis económica en la Unión Europea?

Tras la fuerte caída del euro como consecuencia de las sanciones de Occidente contra Rusia en el marco de la crisis en Ucrania, el investigador español Enrique...

Caída del Euro: ¿Se viene una grave crisis económica en la Unión Europea?

La caída del euro frente al dólar es una señal de que se cumple la previsión de la llegada de una crisis sistémica a la zona comunitaria europea, indica el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev. Sobre ello, "no hay que ver más que las sanciones al gas y petróleo ruso, lo único que hacen es encarecer los costes", indicó Refoyo. Si la Unión Europea hubiera tenido más fuerza para promover una solución diplomática al conflicto en Ucrania, "esto no hubiera pasado", añadió.Con respecto a la consecuencias sociales de la crisis económica en la eurozona, se corre un riesgo de quiebre en la Unión, "ya que hay varios ejes de países que se están estructurando y que dan lugar a diferentes perspectivas sobre la situación en Ucrania", expresó. Entre ellos, "están los pro guerra como Polonia y los países bálticos", explicó.Alemania y Francia temen por el agravamiento de la crisis económicaPor otro lado, "está el eje franco-alemán que, por supuesto, está buscando le mantenimiento de sus intereses", sostuvo Refoyo. Siendo estos países el motor industrial de Europa, "lo que quieren es equilibrarse en la situación para saber si van a sobrevivir a este invierno", afirmó. Europa está en una situación muy crítica, y como muestra de ello es la paridad entre el dólar y el euro, "lo cual no ha pasado nunca en los 22 años que lleva esta moneda en vigor", concluyó el investigador español.En Sputnik y M24 también estuvimos en contacto con el analista italiano Carlo Cauti, con quien dialogamos sobre la crisis energética que enfrenta la Unión Europea.La Comisión Europea se prepara para un invierno inciertoEl Gobierno húngaro decreta el estado de emergencia en el sector de energía, anunció el jefe de la oficina del primer ministro, Gergely Gulyás. En este contexto, indicó, el país prohíbe las exportaciones de productos energéticos y leña. Gulyás agregó que es muy probable que Europa no tenga gas suficiente para la temporada de otoño y invierno boreales.Una crisis energética significaría también una recesión económica que, "en conjunto con la inflación que en Europa está muy alta, implica un escenario catastrófico y explosivo", aseveró Cauti. En este marco, "la Comisión Europea puede hacer muy poco", indicó. La aceptación del gas y la energía nuclear como energías limpias "es un cambio radical al condicionamiento inicial del Green New Deal europeo, por lo que la Unión Europea se está preparando para un período muy duro", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó con su análisis sobre la construcción de hegemonía por parte de EEUU en las últimas décadas del Siglo XX.¿Dónde nació Gardel?En el cierre cultural, estuvimos en contacto con el escritor Milton Santana, con quien dialogamos sobre su libro sobre "Carlos Gardel. El más uruguayo de todos", el cual es editado por Planeta.

