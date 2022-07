https://mundo.sputniknews.com/20220715/atraparon-a-pena-estos-fueron-los-mejores-memes-del-anuncio-sorpres-de-interpol-en-cdmx-1128348302.html

"¿Atraparon a Peña?": estos fueron los mejores memes del anuncio sorpresa de Interpol en CDMX

"¿Atraparon a Peña?": estos fueron los mejores memes del anuncio sorpresa de Interpol en CDMX

Unos minutos después del mediodía del jueves 14 de julio, la banda estadounidense Interpol convocó a sus fans a recibir un mensaje especial frente al World... 15.07.2022, Sputnik Mundo

La cita se programó para las 19:45 horas frente a uno de los edificios más icónicos del paisaje urbano de la capital del país, uno de los destinos más recurridos de la agrupación musical de Manhattan.Desde antes de que llegara el momento de la revelación, usuarios de redes sociales bromearon con la convocatoria de la banda."¿Atraparon a Peña?", "¿Ya les dieron la ciudadanía mexicana?", "Ya van a pagar impuestos en México", "¿Interpol en la feria del mole de San Pedro Actopan? ¿En el carnaval de Xochimilco?", bromearon los internautas.También jugaron con la especulación de que la banda anunciara un concierto gratuito en el Zócalo, en un año artístico en que se ha agendado en la plaza pública más importante de México a cantantes como Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez y Maldita Vecindad.Algunas decenas de simpatizantes de Interpol efectivamente acudieron a la cita al pie del edificio.Sin embargo, el anuncio resultó ser la proyección sobre una de las paredes del World Trade Center de una imagen sobre el nuevo álbum de la banda, titulado The Other Side of Make Believe.Esto desató las bromas entre los seguidores de la alineación musical, que no ocultaron su decepción y la ruptura de expectativas, pero tampoco se ahorraron la risa mediante memes y chistes.

