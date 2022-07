https://mundo.sputniknews.com/20220715/argentina-promulga-leyes-que-garantizan-cobertura-ante-el-vih-y-el-cancer-pediatrico-1128377443.html

Argentina promulga leyes que garantizan cobertura ante el VIH y el cáncer pediátrico

Argentina promulga leyes que garantizan cobertura ante el VIH y el cáncer pediátrico

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto Fernández, promulgó dos leyes que establecen una cobertura integral para el cáncer en niños y... 15.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-15T22:32+0000

2022-07-15T22:32+0000

2022-07-15T22:32+0000

américa latina

argentina

alberto fernández

💗 salud

vih

cáncer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106525/64/1065256417_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_b6ccdc4edf1551bb767e230a1a1186ee.jpg

Acompañado por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, el mandatario puso de relevancia que la ley de VIH "garantiza la vida plena de los que tienen que enfrentar la enfermedad".En relación a la Ley de Oncopediatría, "se trata de hacer más llevadera la situación de los padres y de ayudarlos en cuestiones laborales y médicas", destacó.Fernández aseguró que la función niveladora del Estado es primordial, pues "las sociedades no son iguales, y la ley parece ser igual para todos, pero no todos" son iguales ante la ley.La ministra de Salud, en tanto, puso de relevancia la Ley de Oncopediatría, en un país en el que el 80% de los niños y adolescentes con cáncer en Argentina se atienden en el sector público."Es un día que se concretan muchas luchas", destacó.La normativa, aprobada en octubre de 2021 en la Cámara de Diputados, obliga a los prestadores de la cobertura sanitaria privada, obras sociales y prepagas, a que den cobertura total a los niños y adolescentes con cáncer, mientras que el Estado Nacional se compromete a dar una asistencia económica para sus familias.Durante su discurso, Vizzotti elogió al jefe de Estado por haber priorizado la salud "con perspectiva de derechos y con una mirada social desde el inicio de su gestión, antes de saber que habría una pandemia, la crisis humanitaria más importante de nuestro siglo".La ley de VIH, sancionada por el Senado el 30 de junio junto con la ley de Oncopediatría, se consiguió tras diez años de lucha de la sociedad civil.El texto "amplía su alcance a los derechos humanos como un aspecto inescindible al derecho a la salud", afirmó la ministra.La estrategia de atención "garantiza la investigación, la prevención integral y combinada, el diagnóstico, el tratamiento y la investigación hasta llegar a la cura, la asistencia social, legal, psicológica, médica y farmacológica, la reducción de riesgos y daños del estigma", enumeró Vizzotti.La nueva ley de VIH fue redactada con la contribución de diversas entidades, que desde 2013 impulsaron la reforma de la Ley Nacional de Sida de 1990 para incluir la perspectiva de género y los derechos humanos, según sus autores.La normativa constituirá un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación para visibilizar y denunciar las vulneraciones a los derechos de las personas afectadas.El texto establece además la creación de un régimen de jubilación especial para quienes tengan VIH o hepatitis B o C, de manera que una persona a la que le haya sido diagnosticado el virus o la enfermedad y tenga 20 años de aportes puede jubilarse a partir de los 50 años.La iniciativa, aprobada en la Cámara de Diputados el 5 de mayo, contempla una pensión no contributiva de carácter vitalicio para los que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.Se estima que en el país hay 500.000 personas que tienen hepatitis B o C, y otras 12.000 que viven con tuberculosis, además de otras 140.000 a las que les fue diagnosticada VIH.

https://mundo.sputniknews.com/20211228/este-es-el-novedoso-inyectable-que-permite-prevenir-el-contagio-de-vih-1119818383.html

https://mundo.sputniknews.com/20211216/rusia-y-argentina-planean-realizar-investigaciones-para-la-deteccion-precoz-del-cancer-1119387060.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

argentina, alberto fernández, 💗 salud, vih, cáncer