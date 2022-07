https://mundo.sputniknews.com/20220715/amlo-rechaza-armar-a-jovenes-en-mexico-no-debemos-copiar-a-otros-paises-1128359029.html

AMLO rechaza armar a jóvenes en México: "No debemos copiar a otros países"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su desacuerdo con que en algunas zonas de México las autoridades pongan armas en manos de los más... 15.07.2022, Sputnik Mundo

Luego de que se diera a conocer que en una parte del estado mexicano de Guanajuato la policía está enseñando a utilizar armamento a menores de edad, el mandatario López Obrador alzó la voz en contra de esas medida. Durante su conferencia de prensa del 15 de julio, el presidente de México sostuvo que la violencia no es el camino para acabar con la violencia, en sintonía con su política de seguridad de "abrazos, no balazos" que ha sido tan criticada por sus opositores. Epigmenio Ibarra, productor audiovisual de la Presidencia de México y uno de los colaboradores más cercanos de López Obrador, criticó también la implementación de este programa de seguridad, al que llamó "semejante aberración". A inicios de julio, una escuela secundaria del municipio de Purísima del Rincón, en el centro del país latinoamericano, permitió que sus estudiantes fueran entrenados con pistolas y rifles como parte de un programa de prevención de adicciones y violencia. Al evento asistieron elementos de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) y de Protección Civil y Bomberos. Este entrenamiento es válido en Guanajuato porque recientemente el gobernador de ese estado, el panista Diego Sinhue, autorizó la entrada del programa Planet Youth, importado desde Islandia. Parte del programa incluye el adiestramiento de los jóvenes en el uso de armas.El portal web de Planet Youth explica que su objetivo es "mejorar las vidas de los jóvenes" a través de un modelo que "puede transferirse fácilmente a otros lugares y aplicarse en cualquier comunidad". Ante esta situación, el presidente López Obrador reiteró su rechazo y mostró su apoyo a los padres de familia que resultaron indignados."Estamos preocupados, asustados, más porque hay mucha violencia en Purísima del Rincón, muchas muertes en San Pancho y Purísima, asesinatos de jóvenes… aunque les hayan dicho que estaba vacía el arma, que no tenía balas, de todas maneras es un mensaje, y sin permiso y autorización de los padres", señaló un grupo de padres de familia en un comunicado.

