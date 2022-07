https://mundo.sputniknews.com/20220714/sonar-es-gratis-zajarova-ridiculiza-las-palabras-del-presidente-polaco-sobre-la-otan-y-el-baltico-1128326199.html

"Soñar es gratis": Zajárova ridiculiza las palabras del presidente polaco sobre la OTAN y el Báltico

El presidente polaco, Andrzej Duda, sostuvo previamente que el mar Báltico, con la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN, se convertiría en "un mar interior" de la Alianza.La portavoz explicó que el mar Báltico está rodeado no solo por los territorios de los Estados miembros de la OTAN, sino también por Rusia. "Por definición, no puede considerarse 'interno' a la Alianza". Zajárova subrayó que la adhesión de Finlandia y Suecia al bloque del Atlántico Norte no influye en este hecho, por mucho que Polonia y otros países lo deseen.Al comentar la adhesión de Helsinki y Estocolmo a la propia OTAN, Zajárova señaló que la reacción de Moscú a este acontecimiento "dependerá del alcance de las amenazas a la seguridad rusa que surjan en este sentido"."Si es necesario, se tomarán todas las medidas militares y técnicas compensatorias, incluidas las de las aguas del llamado 'mar interior'", resumió Zajárova.El Parlamento de Estonia ratificó el 6 de julio los protocolos de la OTAN sobre la incorporación de Suecia y Finlandia.Según la nota explicativa adjunta, "la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN aumenta la seguridad en la región del Atlántico Norte y contribuye a la formación de una Europa unida, libre, democrática y pacífica".Además, el ingreso fortalecerá significativamente la seguridad de Estonia y toda la región del mar Báltico, agrega el texto.Mientras, los representantes permanentes de los países de la OTAN firmaron el 5 de julio los protocolos de entrada de Finlandia y Suecia en el bloque bélico, en presencia de sus ministros de Exteriores, Pekka Haavisto y Ann Linde, respectivamente.Los líderes de la OTAN, al reunirse en una cumbre en Madrid el pasado 29 de junio, invitaron formalmente a Finlandia y Suecia a que se unan a la Alianza Atlántica, después de que los dos países alcanzaran un acuerdo con Turquía, que obstaculizaba su ingreso en el bloque militar al inicio de las conversaciones.

