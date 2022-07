https://mundo.sputniknews.com/20220714/sheinbaum-busca-remontar-desafios-economicos-en-cdmx-por-la-pandemia-y-el-conflicto-en-ucrania-1128188013.html

Sheinbaum busca remontar desafíos económicos en CDMX por la pandemia y el conflicto en Ucrania

"Estamos poniendo empeño en la reactivación económica de la ciudad, golpeada por la pandemia y por la crisis de suministro ahora por la guerra Ucrania-Rusia, como el resto del mundo", describió en entrevista con Publimetro."Pero aquí se vive mucho de la renta de oficinas y las estamos reconvirtiendo en viviendas", añadió.No obstante los desafíos sanitarios y económicos por el coronavirus, Sheinbaum consideró que a la Ciudad de México le fue bien por no cerrarse a pesar de los contagios."Aquí pasó algo muy particular: como la ciudad tiene actividades culturales como nunca al aire libre, los restaurantes salieron a las calles, muchos jóvenes de Estados Unidos y Europa han elegido trabajar a distancia desde la Ciudad de México", apuntó la mandataria local.Entre los avances de su gestión, aseguró que su estrategia de prevención criminal ha logrado que 1.500 jóvenes no se incorporen a la delincuencia, mediante actividades deportivas y culturales, además de la construcción del Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud.La jefa de gobierno destacó la participación política de los habitantes de la Ciudad de México, la protesta social como parte de su historia, en particular en estos momentos el movimiento feminista, que rechaza la violencia de género y el feminicidio."En general, en nuestro país lo más preocupante es la violencia intrafamiliar, lo más grave es que los feminicidios normalmente es la pareja, la expareja, el amigo, el primo, y eso es terrible, porque el feminicidio es el límite de la discriminación", apuntó.Además identificó como sus principales pendientes en una administración que concluirá en 2022 la consolidación de la línea 1 del metro, cuyo remozamiento ya comenzó, así como la línea 12, luego de que colapsara un tren en mayo de 2021.Recordó que el 75% de los habitantes de la ciudad se mueven en transporte público, por lo que es necesario garantizar su conectividad y buen funcionamiento.También busca consolidar programas de agua, el Tren Interurbano México-Toluca y el ingreso en la constitución local de las becas para niñas y niños, así como un teleférico que enlace zonas vulnerables de Santa Fe con el Complejo Cultural Los Pinos, y el desarrollo cultural que se construye en el Bosque de Chapultepec.

