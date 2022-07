https://mundo.sputniknews.com/20220714/sanciones-antirrusas-y-dolarizacion-golpean-a-ecuador-y-el-plan-privatizador-de-guillermo-lasso-1128171691.html

Sanciones antirrusas y dolarizaci贸n golpean a Ecuador y el plan privatizador de Guillermo Lasso

Sanciones antirrusas y dolarización golpean a Ecuador y el plan privatizador de Guillermo Lasso

El paro nacional contra el Gobierno de Ecuador fue atizado por una crisis económica que aún no tiene solución a la vista. Alex Flores, de la plataforma "Va por... 14.07.2022

Las semanas de paro nacional en Ecuador dejaron consecuencias tambi茅n para la econom铆a, especialmente en el sector petrolero. Pero las finanzas tampoco ven铆an bien desde antes, por ello se realiz贸 la movilizaci贸n en la cual fallecieron seis personas.Alex Flores, coordinador de la Plataforma Va por ti Ecuador, coment贸 a Sputnik qu茅 otros factores afectan a la naci贸n sudamericana, como las dos d茅cadas de dolarizaci贸n y las sanciones impuestas a Rusia, apoyadas por el presidente Guillermo Lasso.El impacto del paro en EcuadorSeg煤n el gerente del Banco Central, Guillermo Avell谩n, "las p茅rdidas [por el paro] totalizan un monto de 1.000 millones de d贸lares: 775 millones corresponden al sector privado y 225 millones corresponden a p茅rdidas en el sector estatal, espec铆ficamente por el sector petrolero", dijo al canal Teleamazonas.Pero en el sector petrolero calculan que las p茅rdidas superan los 512,9 millones de d贸lares, dijo el gerente de la estatal Petroecuador, 脥talo Cede帽o. En conferencia de prensa coment贸 que por el paro nacional cerraron m谩s de 1.000 pozos de extracci贸n de crudo. A pesar de la finalizaci贸n de las protestas, segu铆an sin funcionar 779 pozos.Flores coment贸 que el primero de los 10 puntos de la protesta del movimiento ind铆gena refer铆a al alto precio de los combustibles en Ecuador, donde abunda el petr贸leo. Por este motivo las comunidades de la Amazon铆a presionaron para que cesen las actividades en los campos petroleros que mayormente se encuentran en esa regi贸n del pa铆s.Mientras el movimiento ind铆gena exig铆a una reducci贸n de 40 centavos de d贸lar por gal贸n de gasolina, el Gobierno de Lasso accedi贸 a rebajarlo en 15 centavos. Este y otros nueve puntos trabajan ambos sectores en mesas de trabajo por un plazo de tres meses.La relaci贸n de Ecuador con RusiaLa crisis econ贸mica de Ecuador no se puede entender sin tomar en cuenta las sanciones impuestas a Rusia por Estados Unidos y sus pa铆ses aliados de la OTAN (Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte), las cuales fueron apoyadas por el Gobierno de Lasso.Pero Rusia es el cuarto principal socio comercial de Ecuador, destino del 4,5% de sus productos, fundamentalmente bananos. Y es un problema.Hay otro punto importante, que se refiere al precio internacional del petr贸leo. Durante el Gobierno de Correa, el Estado comenz贸 a quedarse con el 80% de las ganancias, mientras el 20% restante quedaba para las empresas explotadoras: exactamente al rev茅s de lo que pasaba hasta ese momento. Esta ecuaci贸n result贸 muy rentable para la econom铆a ecuatoriana. Pero se termin贸 cuando Lenin Moreno lleg贸 a la presidencia."Hubo un presidente que traicion贸 el proyecto pol铆tico por el cual fue electo hace m谩s de cinco a帽os", cont贸 Flores. "En 2018 Moreno firm贸 el decreto 449, pero no solo revirti贸 lo que hizo Correa, sino que lo ampli贸: las transnacionales pasaron a quedarse con el 87,5%, mientras el 12,5% queda para el pueblo ecuatoriano".El coordinador de Va por ti Ecuador evidenci贸 que esta decisi贸n perjudica enormemente al Estado: "Si no tienes ingresos en tus arcas fiscales del principal rubro que exporta el pa铆s como materia prima, pues no vas a tener para costear las graves necesidades del pueblo ecuatoriano".Por lo tanto, nada se beneficia el Estado ecuatoriano por el alza internacional de precios de hidrocarburos."Uno de los principales mercados de Ecuador es Rusia, sobre todo en exportaciones de banano, que generaba divisas para Ecuador. Tambi茅n hab铆a ingresos por la exportaci贸n de flores, caf茅, cacao", enumer贸 el analista.Tampoco hay mercados alternativos para ubicar estos productos, porque Europa tambi茅n resulta afectada econ贸micamente por las sanciones, mencion贸 Flores.El rumbo de la dolarizaci贸nLa econom铆a de Ecuador fue dolarizada en 2000. Luego de dos d茅cadas de este experimento 驴qu茅 resultado dio? Para Flores, el costo fue muy alto, sobre todo socialmente. Con el nuevo milenio m谩s de tres millones de ecuatorianos emigraron en busca de mejores condiciones de vida."Es verdad que es una moneda fuerte que te cobija. Pero as铆 como te cobija, te golpea en esa disyuntiva entre importaci贸n y exportaci贸n. Por ello, el balance comercial de pagos internacionales est谩 en conflicto constante en Ecuador", diagnostic贸.Y agreg贸: "Para proteger la soberan铆a de un pa铆s, sobre todo en lo alimentario, la dolarizaci贸n golpea much铆simo".Para Ecuador, depender del d贸lar se convirti贸 en una condena: "Salir de la dolarizaci贸n ser铆a hacerse el harakiri como pa铆s. Atravesar铆amos el abismo para irnos directo al infierno".Flores consider贸 que "no se puede salir de forma abrupta, sino por medio de un esquema estudiado y analizando los pro y los contras, con medidas paliativas dise帽adas a tales efectos que van a haber".De todos modos, salir de la dolarizaci贸n "no deber铆a ser una decisi贸n de un Gobierno, sino una pol铆tica estatal que permita mantener el rumbo en esa direcci贸n", sostuvo Flores.El regreso del FMIDurante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) el Fondo Monetario Internacional (FMI) no tuvo actividad en Ecuador. Con la llegada a la presidencia de Lenin Moreno (2017-2021) la relaci贸n se restableci贸. Y con Lasso se profundiz贸. Los condicionamientos de este organismo de cr茅dito al pa铆s y su eterna receta de ajuste sobre la poblaci贸n son otro motivo de descontento.Pero el tratamiento de este punto no qued贸 especificado en el Acta por la Paz, firmada por el Gobierno y los ind铆genas el 30 de junio pasado."Si bien es cierto que el movimiento ind铆gena logra muchos avances en esos 10 puntos, hay uno que no se plasm贸 en esa negociaci贸n y es fundamental para el pa铆s: el compromiso de Lasso de paralizar el proceso de privatizaciones agresivo que encara su Gobierno", dijo Flores."Eso hace que la victoria sea simplemente un parche a los problemas de fondo del pa铆s", evalu贸.El regreso del CIADIFlores destac贸 que Lasso es banquero, tiene acciones en el banco de Guayaquil, fue ministro de Econom铆a del Gobierno de Jamil Mahuad (1998-2000): "脡l no vino a gobernar Ecuador. Vino a hacer negocios".Coment贸 que ni bien asumi贸 la presidencia, una de sus primeras medidas fue decretar el regreso del pa铆s al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Ecuador hab铆a descartado a este organismo en 2009, durante la presidencia de Correa.En este contexto, "Lasso est谩 sobreendeudando al pa铆s con el FMI de forma agresiva. Se calcula extraoficialmente, porque el Banco Central oculta los datos, que la deuda externa es de 75.000 millones de d贸lares", dijo el coordinador de la plataforma.Flores asegur贸 que la plata del FMI "no entra a Ecuador. Se van directamente a cuentas internacionales del Banco Central para afrontar los futuros litigios que haya con el CIADI".Consider贸 que "Lasso y sus socios persiguen que la banca privada ecuatoriana brinde todas las seguridades para los procesos de privatizaci贸n en que se est谩 entrando. Hidroel茅ctricas, refiner铆as, campos petroleros. Este esquema quedar铆a asegurado bajo el paraguas de los arbitrajes internacionales".En los planes del Gobierno de Lasso estar铆a privatizar el Banco del Pac铆fico, el segundo m谩s importante del pa铆s. "Como Lasso es banquero, quiere apropiarse del mayor banco p煤blico del pa铆s. Tambi茅n quiere apoderarse de otro poderoso banco p煤blico, el IESS [Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social]". La Ley de Desarrollo Econ贸mico, aprobada por su Gobierno, otorga el marco legal para avanzar en estas privatizaciones.Actualmente, el banco m谩s grande de Ecuador es el de Pichincha, con reservas por 10.000 millones de d贸lares. Seg煤n Flores, si Lasso lograra fusionar el Banco de Guayaquil con el del Pac铆fico y el del IESS, el engendro resultante tendr铆a reservas por alrededor de 30.000 millones de d贸lares. As铆, "el Banco de Guayaquil pasar铆a a ser, de lejos, el principal banco del pa铆s".Y advirti贸 que "si se concretan todas estas privatizaciones, el Estado no va a tener recursos con los cuales atender la salud p煤blica, ni para educaci贸n tampoco".

ecuador

