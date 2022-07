La UE pide ahorrar gas a su población por su negativa de comprar combustibles a Rusia

https://mundo.sputniknews.com/20220714/la-ue-pide-ahorrar-gas-a-su-poblacion-por-su-negativa-de-comprar-combustibles-a-rusia-1128191237.html

El conflicto en Ucrania agrava la crisis energética global día con día. Todo indica que el periodo invernal que acecha a Europa será diferente al de otros años. La Unión Europea (UE) ha sido clara con los habitantes y las empresas de su región: debe haber un mayor ahorro de energía si se quieren evitar complicaciones irreversibles en un futuro. Y es que el bloque europeo prefiere pedir a sus ciudadanos que no gasten tanto gas que normalizar su comercio energético con Rusia, país al que Occidente ha impuesto seis paquetes de sanciones, entre las cuales se incluye un embargo a más de dos terceras partes de las exportaciones de gas ruso. La eurozona ha dicho que su objetivo es, para finales de 2022, reducir sus importaciones de este energético desde suelo ruso hasta en un 90%. Por ese motivo, la Unión Europea pedirá a su población limitar el aire acondicionado a un mínimo 25 grados centígrados y la calefacción a un máximo de 19, sobre todo cuando comience la estación invernal, de acuerdo con documentos obtenidos por el diario español El País. Las industrias tampoco se quedan exentas de reglas. Para ellas, la responsabilidad es la siguiente: utilizar otras fuentes de energía que no sean gas para, de este modo, incrementar las reservas de ese combustible lo más rápido posible en la UE. Según El País, se trata de las últimas medidas previas a una posible a una posible declaración de emergencia energética en la Unión Europea. En varias ocasiones, el bloque ha acusado a Rusia de cortar el suministro de gas a Europa como venganza por las sanciones impuestas en su contra. Sin embargo, el Gobierno de Vladímir Putin se ha mantenido abierto a las negociaciones, aunque también ha aclarado que no tolerará afrentas en contra de la economía rusa y reglas como no pagar en rublos los suministros de combustibles rusos. Alemania prefiere quemar carbónCon el objetivo de garantizar su abastecimiento energético, el Gobierno de Alemania permitirá la operación de sus plantas termoeléctricas del carbón a pesar de que esto atenta con los compromisos ambientales que ha adquirido el país a nivel internacional.La regulación aprobada por las autoridades alemanas da luz verde a las centrales de carbón para volver a operar hasta finales del próximo periodo invernal, de acuerdo con información del Ministerio de Economía y Protección del Clima."Queremos ahorrar gas ahora en verano para llenar nuestros depósitos ahora que se acerca el invierno", reconoció el ministro alemán de Economía, Robert Habeck.Ante la escalada de los precios de los combustibles a nivel global y las sanciones de Occidente a la industria energética de Rusia, la Unión Europea (UE) busca alternativas para no quedarse sin energía en lo que resta del año. Antes de las tensiones entre Kiev y Moscú, el bloque europeo tenía una gran dependencia energética de Rusia. Casi el 40% del gas que consume en la zona euro proviene de territorio ruso, según han reconocido los líderes europeos. Hay países, eso sí, que dependen mucho más que otros, como Hungría y República Checa, que decidieron no participar en algunas sanciones a Moscú porque dependen hasta en 65% del gas ruso.

