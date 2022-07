https://mundo.sputniknews.com/20220714/la-presencia-de-china-en-america-latina-es-vista-como-injerencista-por-eeuu-1128188739.html

"La presencia de China en América Latina es vista como injerencista por EEUU"

El desacuerdo entre Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden sobre la consolidación de China como el mayor gigante industrial a nivel global genera debates en... 14.07.2022, Sputnik Mundo

Estados Unidos ha impuesto una hegemonía sobre América Latina desde mediados del siglo XIX. Por ello, el acercamiento de cualquier otra potencia a esta zona del mundo es vista con recelo por Washington, que pierde cada vez menos influencia sobre los países latinoamericanos que son gobernados por líderes de izquierda. Desde la llegada de Xi Jinping al poder, China se ha dedicado a estrechar lazos con la región latinoamericana, sobre todo con México y Brasil, dos naciones estratégicas por sus ubicaciones geográficas y sus grandes capacidades industriales y financieras. Sin embargo, ¿a quién le conviene esta cercanía? ¿La guerra comercial entre China y Estados Unidos tendrá una de sus arenas de batalla en América Latina? Estas son algunas de las preguntas que se han planteado a raíz de la diferencia que tuvieron los mandatarios de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca el pasado 12 de julio. "Debemos reconocer que, desde hace tiempo, no estamos produciendo lo suficiente. En las últimas tres décadas se aceptó de forma cómoda que China sería la fábrica del mundo, con la falaz idea de que, por la globalidad, no era necesaria la autosuficiencia alimentaria, energética y de otros bienes porque podíamos importar lo que necesitáramos", acusó López Obrador.Biden negó los señalamientos de su homólogo mexicano e incluso aseguró que Estados Unidos produce más productos agrícolas que el gigante asiático. Al final, no hubo consenso entre los jefes de Estado. Los ejes de la presencia de China en Latinoamérica pueden dividirse en político-diplomáticos, económico-comerciales y científico-tecnológicos. Todos ellos, explica la internacionalista, obedecen a una serie de estrategias de largo alcance que promueve Xi Jinping. "En el rubro económico y comercial, hay interés de China por adquirir materias primas y productos agrícolas en América Latina. Además, los chinos tienen la necesidad de introducir sus manufacturas en dicho mercado y la llegada de inversión extranjera china en la región", señala la también académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En materia política y diplomática, las intenciones de la República Popular de China son claras: que algunos países latinoamericanos no reconozcan la soberanía de Taiwán, que mantiene un conflicto histórico con Pekín. La política exterior de la República Popular China, dice Calderón, tiene como objetivo que Guatemala, Belice, Honduras, Haití, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Paraguay rompan relaciones diplomáticas con Taiwán y establezcan relaciones con la China continental. EEUU vs. China: ¿gana México?En medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el país latinoamericano fortalece sus lazos comerciales con el gigante asiático, que cada día encuentra más oportunidades de negocio en América Latina.El flujo comercial entre China y México alcanzó los 110.303 millones de dólares en 2021, es decir, 22% más que en 2019, el año previo a la pandemia de COVID-19, cuando se movieron 90.000 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Cámara de Comercio de China en México.El fortalecimiento de la balanza comercial entre los dos países sucede en momentos clave para Estados Unidos, que aunque sigue siendo el principal socio comercial de México, observa la forma en la cual se fortalecen los vínculos económicos entre empresarios chinos y mexicanos. Según la Embajada china en México, actualmente hay más de 200 empresas chinas operando en territorio mexicano. Esto abre espacios para que el Gobierno mexicano concrete una alianza estratégica con los chinos, en especial por la complementariedad que podrían tener en varios sectores, entre ellos el electrónico y el automotriz, pero también para exportar de aquí a Asia, según afirmó Amapola Grijalva, presidenta de la Cámara de Comercio de China en México, el 13 de junio pasado.A México le convendría la guerra comercial entre China y Estados Unidos si se aumentara en el país la productividad en algunos sectores donde los productos chinos se han enfrentado a una serie de aranceles o restricciones, observa Michelle Calderón. Es decir, que México aproveche su cercanía geográfica con Estados Unidos para poder ofrecer mejores rentabilidades a los industriales e inversionistas de la Unión Americana. "[También convendría a México esta guerra] si se incentivara a los emprendedores mexicanos a exportar más o a renovar proyectos de manufactura nacional para empresas estadounidenses, pero las políticas públicas del Gobierno de López Obrador no se orientan a esto, por lo que considero que es una oportunidad que no se ha aprovechado por completo", agrega la experta. México ya no es la gran maquila de EEUULos bajos costos de la mano de obra en China han desplazado a México como la gran tierra maquiladora de muchos productos de Estados Unidos y otros países. A muchas empresas les resulta mucho más barato fabricar sus productos en las fábricas chinas que en las mexicanas o de cualquier otra nación latinoamericana. El reclamo de López Obrador a Biden también exhibió, de cierto modo, un descontento del país latinoamericano en ese rubro maquilador, donde ha perdido la importancia que tenía hace 20 o 30 años. ¿Hay una solución?En momentos en que la inflación está en su mayor nivel en 21 años, México diseña diversos planes para evitar que su economía se estanque. Uno de ellos es el nearshore, un modelo productivo mediante el cual las empresas subcontratan trabajadores en otros países para disminuir sus costos, según ha explicado la secretaria mexicana de Economía, Tatiana Clouthier.Por ejemplo: Apple construye la mayoría de sus dispositivos en China porque en el gigante asiático ofrece sueldos más bajos que los que ofrecería a trabajadores en Estados Unidos. A esa técnica se llama offshore. El nearshore, en cambio, llevaría a Apple a producir sus artículos en México, un país que está mucho más cerca de Estados Unidos. De este modo, la compañía ahorraría costos de transportación, aranceles y logística.Este modelo nearshore puede ser útil para México, ya que en China los costos laborales se han incrementado debido a la guerra comercial con Estados Unidos y al conflicto en Europa del Este entre Rusia y Ucrania, un fenómeno geopolítico que ha profundizado la crisis en la cadena de suministros de todo el mundo.De este modo, el país gobernado por Andrés Manuel López Obrador podría tomar una ventaja competitiva frente a China u otros países maquiladores por excelencia, expresó Tatiana Clouthier durante su participación en el 2022 Latin American Cities Conferences: Mexico City.Esta situación de interdependencia entre México y Estados Unidos lleva, nuevamente, al comentario incómodo de López Obrador en la Casa Blanca. ¿Quién tuvo razón al final?

