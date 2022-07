Expedición rusa llega a Argentina en viaje que emula trayecto de los primeros circunnavegantes

https://mundo.sputniknews.com/20220714/expedicion-rusa-llega-a-argentina-en-viaje-que-emula-trayecto-de-los-primeros-circunnavegantes-1128228625.html

BUENOS AIRES (Sputnik) — Dos navegantes rusos embarcados en un trimarán con el proyecto de dar la vuelta el mundo, a semejanza de los primeros... 14.07.2022, Sputnik Mundo

"No he experimentado estas emociones en mi vida", reconoció a Sputnik el capitán del trimarán, Stanislav Beriozkin, antes de impartir una charla en la Casa de Rusia de la capital argentina.El nombre de la expedición, "Siguiendo el camino de los navegantes rusos" o Russian Ocean Way, revela el formato y el sentido de un viaje que sigue el rumbo de los primeros aventureros rusos en viajar alrededor del planeta.Beriozkin, campeón de turismo náutico de Rusia y del Distrito Federal de Siberia, enumeró los exploradores pioneros que se lanzaron al mar para dar la vuelta al mundo a comienzos del siglo XIX.La embarcación, un velero con un largo casco central y dos menores que están en los laterales, que dos siglos después ha cruzado el océano Atlántico con dos navegantes rusos a bordo, es "experimental, desarrollado específicametne para este viaje", contó el capitán de la nave. "La armamos nosotros mismos con un amigo nuestro: tenemos tres pontones inflables, la carcasa, el mástil y el armado de vela es de aluminio y de acero".Con el trimarán, los dos marinos se propusieron "dar la vuelta al mundo, volver vivos al punto de origen y recordarle al mundo que los circunnavegantes rusos han hecho un aporte extraordinario al estudio a la investigación de los océanos", intervino el jefe de la expedición, Evgueni Kovalevski.Riesgos y hallazgosLa misión comenzó el 1 de julio de 2021 desde el puerto desde la ciudad rusa de Kronstadt (oeste), a orillas del golfo de Finlandia. Desde allí pasaron por Suecia, Dinamarca, Francia, Holanda, España, Portugal, Marruecos y Cabo Verde antes de cruzar el Atlántico y llegar a la ciudad brasileña de Fortaleza (noreste).Tras recorrer Brasil de norte a sur, Beriozkin y Kovalevski pasaron por Uruguay hasta que desembarcaron el 12 de junio en Argentina, donde han sido acogidos por el Club Náutico de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires (este), que además tuvo a bien reparar el trimarán antes de que el viaje continúe hacia el Cabo de Hornos."Pasamos por varias situaciones difíciles porque no tuvimos tiempo de testear el trimarán, así que tuvimos que improvisar varios arreglos y reconstrucciones", contó el jefe de la expedición.Un día, mientras atravesaban la mitad del Océano Atlańtico, el mástil de la embarcación se quebró y cayó sobre la nave.Los dos navegantes aguardaron hasta la mañana para dar parte de su situación a través del teléfono satelital al cuartel de tierra de Tomsk y de Moscú. La Embajada de Rusia en Brasil tomó conocimiento de lo sucedido a través de ellos, y así fueron alertados los servicios de rescate."Nos enviaron un barco carguero británico para socorrernos, pero mientras navegaba hacia nosotros, ya habíamos conseguido reforzar el palo principal y evitar que se volviera a caer", destacó el titular de la expedición.Además de peligros, los dos rusos también compartieron sus descubrimientos."Algo que nos sorprendió muchísimo es que los mapas creados por Bellingshausen a principios del siglo XIX se utilizaron hasta la década del 30, y no solamente en Rusia, sino también el almirantazgo británico", mencionó el capitán del trimarán.Aunque la mayor parte del tiempo viajan solos, Beriozkin y Kovalevski invitan a los marineros de los países que visitan a que participen en tramos de la travesía. Así lo hicieron en Brasil, y lo repetirán en Argentina, donde ya tienen interesados para acompañarlos hasta la ciudad balnearia del Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires (este)."Creo que tuvimos mucha suerte de pasar suficiente tiempo en cada país, porque nos ayuda a entender el país, a la gente, los habitantes y a tejer lazos de amistad", sostuvo el jefe de la expedición.Tres años de viajeEn sintonía con los primeros viajes que realizaron los circunnavegantes rusos, los dos exploradores prevén que tardarán entre dos y tres años en rodear la Tierra.En su afán de compartir su proyecto, Beriozkin y Kovalevski imparten a estudiantes de escuelas secundarias en Rusia lecciones de geografía cuyo contenido es preparado por la sede en Tomsk de la Sociedad Geográfica Rusa, organizadora principal de esta expedición.El viaje también tiene una finalidad científica, por lo que evalúan las condiciones ambientales y la radiación existente.Como objetivo diplomático, los dos navegantes se marcaron la amistad de los pueblos.No son los primeros. Ellos mismos descubrieron que en la década de 1920 hubo dos veleros rusos que visitaron Buenos Aires para establecer relaciones de amistad.En todo caso, "llevamos a bordo la bandera de la amistad y de la paz, bajo el principio de que todas las personas son hermanas y que todos los pueblos deben coexistir en paz", aseguró Kovalevski.En paralelo, los dos marinos son también delegados entusiastas de Siberia, por lo que hacen un llamado al turismo para visitar la ruta del Anillo Dorado de esta región de la mano de Yulia Kaliuzhnaya, directora ejecutiva de la sucursal de la Sociedad Geográfica Rusa en Tomsk, para recorrer 10.000 kilómetros en diez regiones del país.Por delante queda un viaje largo que no desanima a los marinos, mientras puedan "recordarle al mundo la contribución que hicieron los navegantes rusos en la geografía, etnografía, oceanografía, en la navegación y ciencias exactas", concluyó Beriozkin.

