https://mundo.sputniknews.com/20220714/el-presidente-duque-asegura-se-quedara-en-colombia-tras-asuncion-de-petro-1128168920.html

El presidente Duque asegura se quedará en Colombia tras asunción de Petro

El presidente Duque asegura se quedará en Colombia tras asunción de Petro

BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que permanecerá en el país una vez deje el cargo cuando asuma el izquierdista Gustavo Petro... 14.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-14T00:43+0000

2022-07-14T00:43+0000

2022-07-14T00:43+0000

américa latina

colombia

iván duque

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1118045612_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ec12240eff65d5287d7cccf9b9e582bd.jpg

"Me quedo y le pido a los colombianos que no se vayan, no le aconsejaría a los colombianos irse. Elegimos a un presidente por cuatro años, y esas son las reglas del juego. No se pueden tomar decisiones por miedo, por presión o por ansiedad. Tenemos que defender lo que se ha construido en los últimos años", dijo Duque en un evento en la ciudad estadounidense de Miami (sureste).El mandatario realizó estas declaraciones tras rumores de fuga de capitales y un éxodo de colombianos luego de la victoria de Petro en segunda vuelta.Durante el evento, el presidente recibió el premio Premio al Liderazgo 2022 otorgado por la organización Concordia.Duque pasará el mando el próximo 7 de agosto a Petro, el primer mandatario de izquierda del país.

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

colombia, iván duque