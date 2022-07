https://mundo.sputniknews.com/20220714/el-juicio-contra-actor-argentino-acusado-de-violacion-comenzara-en-septiembre-1128304572.html

El juicio contra actor argentino acusado de violación comenzará en septiembre

El juicio contra actor argentino acusado de violación comenzará en septiembre

BUENOS AIRES (Sputnik) — La actriz argentina Thelma Fardín informó que en septiembre se reanudará en Brasil el juicio contra el actor Juan Darthés, acusado de... 14.07.2022, Sputnik Mundo

Fardín denunció hace casi cuatro años que Darthés, nombre artístico de Juan Rafael Pacífico Dabul, la había violado en 2009 durante una gira en Nicaragua del elenco de la serie infantil Patito Feo, cuando ella tenía 16 años.La actriz, que logró dar su testimonio ante la justicia el 30 de noviembre de 2021, recalcó que tuvo que esperar casi un año para que Darthés tenga que dar explicaciones ante la justicia.La artista, de 29 años, señaló que su agresor logró dilatar hasta ahora su declaración como imputado, y que su comparecencia tendrá lugar en el país en el que decidió radicarse, el cual no tiene convenio de extradición con Nicaragua."Están dadas todas las garantías para él, cosa que me parece importante, pero también tenemos que pensar ćomo darle garantías a las víctimas, que nos sometemos a un proceso judicial que hasta acá no ha sido reparador, sino doloroso y muy violento", sostuvo.La artista, que en diciembre de 2018 denunció públicamente al actor acompañada del colectivo Actrices Argentinas, aseguró que "no se trata de venganza", sino de "encontrar el camino de sanar" y que por ello "la justicia tiene que hacerse cargo".El abogado de la actriz, Martín Arias Duval, destacó que "es la primera vez que en un caso de estas características, se aplica un convenio de colaboración entre tres Ministerios Públicos Fiscales".A mediados de 2019, el Ministerio Público Fiscal de Nicaragua requirió al de Argentina que remitiera las medidas de prueba que solo se produjeron en el país.Tras evaluar las pruebas ofrecidas, en octubre dictó la orden de captura internacional.Ante la trascendencia de la denuncia, el Ministerio Público Fiscal de Brasil tomó el caso de oficio y decidió promover en territorio brasileño la denuncia penal.Esta nación, donde rige el principio de nacionalidad y no el de territorialidad, dio por sentada su competencia e inició un nuevo expediente, en el que hasta ahora han intervenido once testigos.En febrero, el juez federal de San Pablo Ali Mazloum interrumpió el juicio ante un planteo presentado por la defensa de Darthés, pero en noviembre rechazó otro recurso para postergar la reanudación de las audiencias.El actor es juzgado por el delito de estupro, que en principio conlleva una pena de cárcel de entre 6 y 10 años de prisión.La pena máxima podía llegar a los 16 años de cárcel si la justicia toma como agravante la asimetría de poder y la autoridad que tenía Darthés al momento de los hechos, con 45 años, sobre una adolescente de 16.

