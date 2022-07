https://mundo.sputniknews.com/20220714/eeuu-dispuesto-a-atacar-a-iran-1128192536.html

EEUU, dispuesto a atacar a Irán

EEUU, dispuesto a atacar a Irán

Así lo declaró Biden a un medio israelí. EEUU, "una fiera herida de muerte", según analista. Paridad histórica entre el dólar y el euro. Sanciones... 14.07.2022

Biden dispuesto a usar la fuerza contra Irán si desarrolla una bomba nuclear"Estados Unidos enfatiza su compromiso de no permitir nunca que Irán adquiera un arma nuclear, y que está preparado para usar todos los elementos de su poder nacional para asegurar ese resultado", reza la declaración conjunta firmada este jueves por el presidente de EEUU, Joe Biden, en su segundo día de visita a Israel, y el primer ministro en funciones de ese país, Yair Lapid.La declaración no aclara si Washington estaría dispuesto a recurrir a la vía militar, pero en una entrevista emitida este miércoles por el Canal 12 de noticias israelí, afiliado a la CNN, Biden dijo que estaría dispuesto a usar la fuerza contra Irán si desarrolla una bomba nuclear, pero lo haría "como último recurso".EEUU, "una fiera herida de muerte"EEUU "está convertida en una fiera herida de muerte" a consecuencia de la operación especial militar de Rusia en Ucrania. Una fiera que se ha hecho "muy agresiva". Lo sostiene el analista internacional Nicola Hadwa, alertando en este contexto sobre la presente visita a Oriente Medio del presidente norteamericano, Joe Biden.Una visita que, según el experto, busca impulsar la creación de la llamada 'OTAN árabe', un bloque regional que responda a los intereses de Washington, entre ellos, los de crear amenazas a China y Rusia.Sanciones occidentales, gran 'combustible' para un BRICS cada vez más potenteLas sanciones sin precedentes impuestas a Rusia buscaban, además de golpear fuertemente al gigante euroasiático, lanzar el más duro mensaje de advertencia al resto de la comunidad internacional a fin de que a nadie se le ocurra desafiar la hegemonía de EEUU y sus aliados. Un mensaje que sí fue escuchado, pero no de la manera que quería Occidente.Y es que el modelo de relaciones internacionales promovido por Washington, que comprende una sumisión total y completa a sus dictados, sólo entusiasma a actores como la Unión Europea, dispuesta incluso a rechazar gas ruso y morir del frío para complacer a su 'socio transatlántico'. Un servilismo que no lo padecen todos. Una muestra de ello es el impulso que está viviendo BRICS, un potente grupo de naciones unidas en su deseo de un orden mundial justo, equitativo y multipolar.Colombia acusa a Venezuela de resguardar al guerrillero Iván MárquezEl ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, ha declarado que Iván Márquez, líder guerrillero de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia [FARC], conocidas como Segunda Marquetalia, sigue vivo y se encuentra en Venezuela.Según Molano, Márquez estaría en un hospital de Caracas bajo la protección del Gobierno venezolano, tras sobrevivir a una operación militar que habría sido orquestada por militares colombianos conjuntamente con la DEA y la CIA.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

