"EEUU busca excluir a Rusia del comercio de alimentos para reorganizar el mercado mundial"

MOSCÚ (Sputnik) — Estados Unidos busca excluir a Rusia de la esfera del comercio de productos alimenticios, acusándola de impedir la exportación de alimentos... 14.07.2022, Sputnik Mundo

Según la nota, las acusaciones contra Rusia no tienen fundamento, dado que el país no obstaculiza la exportación de alimentos, y toda la responsabilidad de los problemas en esta ámbito recae en Ucrania que minó sus puertos.La misión diplomática señaló además que los importadores experimentan dificultades significativas para obtener productos agrícolas debido a las acciones de Estados Unidos.La ONU advirtió en varias ocasiones de que existe la amenaza de una crisis alimentaria porque los cereales de Ucrania no pueden llegar a los mercados globales.Kiev y sus aliados acusan a Rusia, que continúa desde el 24 de febrero con su operación militar en el país vecino, de estar bloqueando con sus fuerzas navales las exportaciones de granos desde los puertos ucranianos.Moscú rechaza esas acusaciones, alegando que las exportaciones marítimas de cereales desde Ucrania se encuentran paralizadas debido a que las fuerzas de Kiev minaron los puertos del país.

