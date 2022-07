https://mundo.sputniknews.com/20220714/biden-y-lapid-buscan-crear-una-coalicion-moderada-y-se-refirieren-a-la-amenaza-irani-1128177677.html

Biden y Lapid buscan crear "una coalición moderada" y se refirieren a la "amenaza iraní"

TEL AVIV (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro israelí, Yair Lapid, se reunieron y discutieron del apoyo de EEUU a la... 14.07.2022, Sputnik Mundo

internacional

joe biden

yair lapid

Asimismo, conversaron de Ucrania y Rusia y el conflicto israelo-palestino.El mandatario estadounidense subrayó que Estados Unidos hará todo lo posible para que Irán no tenga acceso a las armas nucleares, si ese país no acepta las condiciones de EEUU para restaurar el pacto nuclear."Tienen la oportunidad de aceptar el acuerdo que se les ofreció. Si no lo hacen, hemos dejado absolutamente claro que no permitiremos que Irán adquiera armas nucleares", dijo Biden.Recordó que Washington ya presentó a las autoridades iraníes sus condiciones, bajo las que está dispuesto a volver a cumplir el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC)."Estamos esperando su respuesta. (...) Pero no vamos a esperar para siempre", resaltó.El líder estadounidense realiza una gira por Oriente Medio del 13 al 16 de julio. La ruta de Biden además de Israel, incluye Cisjordania y Arabia Saudí.Lapid por su parte declaró: "Es extremadamente importante el viaje del presidente Biden a Arabia Saudí", refiriéndose a la siguiente parada del mandatario estadounidense en su pequeña gira por Oriente Medio.En abril de 2021, las partes del acuerdo, junto con EEUU, iniciaron en Viena negociaciones para restablecer el pacto nuclear.En marzo pasado las consultas se estancaron, pero a finales de junio, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, afirmó haber acordado con el ministro de Exteriores de Irán, Amir Abdolahian, reanudar las conversaciones.La decisión se anunció después de que varios países, incluido EEUU y los miembros de la Unión Europea, anunciaran nuevas restricciones a los suministros de petróleo ruso, por la operación militar que Rusia lleva a cabo en Ucrania.

