Abogado de la UE apoya a España en su disputa con Bélgica sobre extradicción de Puigdemont

MOSCÚ (Sputnik) — El abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Jean Richard de la Tour, apoyó a España en su disputa con Bélgica sobre la... 14.07.2022, Sputnik Mundo

Según el comunicado, si tales deficiencias no existen "no cabe fundar una denegación de la ejecución en la alegación de que el tribunal emisor carece de competencia para dictar esa orden y para enjuiciar a la persona reclamada".El abogado hizo esta declaración después de que el Tribunal Supremo planteara al Tribunal de Justicia algunas cuestiones relacionadas con el proceso penal abierto contra "ciertos exdirigentes catalanes" tras el referéndum no autorizado celebrado el 1 de octubre de 2017 en Cataluña.La nota señala que los tribunales belgas se negaron a ejecutar las órdenes de detención europeas emitidas contra algunos de los procesados que abandonaron España, alegando posible violación de derechos fundamentales.El texto indica que la declaración del abogado no representa la postura oficial del tribunal y que el TJUE dictará su sentencia en un momento posterior.Carles Puigdemont, reclamado por delitos de sedición y malversación, reside en Bélgica desde 2017 para evadir a la Justicia española.

