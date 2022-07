https://mundo.sputniknews.com/20220713/un-video-demuestra-la-incompetencia-de-la-policia-de-eeuu-durante-la-matanza-de-texas-1128149560.html

Un video demuestra la incompetencia de la policía de EEUU durante la matanza de Texas

Un medio de Texas publicó videos del tiroteo ocurrido en una escuela de la localidad de Uvalde en los que se observa cómo la policía tardó más de una hora en... 13.07.2022, Sputnik Mundo

Las imágenes fueron obtenidas por el Austin American Statesman días antes de que la policía de Texas planeara hacer públicos los videos sobre el tiroteo del 24 de mayo, y en el cual fueron asesinados 19 niños y dos maestros.En el material se observa el momento exacto en el que el tirador, identificado como Salvador Ramos, llega a la escuela en un vehículo que termina estrellando muy cerca del estacionamiento de la Escuela Primaria de Robb.El atacante sale de la camioneta con un rifle semi automático y es visto por dos personas, quienes salen corriendo mientras Ramos dispara en un par de ocasiones.Posteriormente, el atacante entra a la escuela donde es captado por las cámaras de seguridad. Mientras avanza por uno de los pasillos, se observa cómo un niño ve al tirador momentos antes de que comience a disparar en un salón; el menor, regresa corriendo al baño.Según el medio citado, Ramos realizó al menos 100 disparos en tan sólo un par de minutos y sólo en dos salones. Aunque el audio fue editado para no escuchar a los niños, sí se percibe cómo se detona el arma de forma escalonada.A los pocos minutos de iniciar el ataque, un par de agentes de la policía local llegan a la escuela e intentan acercarse al salón donde está el tirador; sin embargo, se retiran cuando el atacante dispara en un par de ocasiones su arma.A los 30 minutos de iniciado el ataque, se observa a agentes con escudos y armas largas colocándose en el pasillo por donde caminó el atacante; no obstante, la policía no actuó sino hasta pasados los 77 minutos, cuando se escuchan una serie de disparos y posteriormente se confirma que el tirador fue abatido.Tras la difusión de las imágenes, el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McCraw, lamentó que los videos se hicieran públicos en medios y no a través de las autoridades, quienes pretendían mostrar el material este domingo.Asimismo, McCraw reiteró que la policía que acudió no actuó con los protocolos adecuados ya que nunca se trató la situación como la de un tirador activo, con lo cual los agentes están obligados a abatir al atacante de cualquier forma posible e incluso si esto implica arriesgar su vida.

