"Si te gusta el box, AMLO noqueó a Biden": Jalife-Rahme analiza la última reunión

"Si te gusta el box, AMLO noqueó a Biden": Jalife-Rahme analiza la última reunión

Por su dominio de los tiempos del discurso en la Casa Blanca, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le ganó por knock-out a su par de Estados Unidos, Joe Biden, consideró el internacionalista Alfredo Jalife-Rahme.

El punto nodal de las propuestas del mandatario mexicano es su sugerencia de atender la situación inflacionaria de la economía estadounidense mediante la disponibilidad del petróleo y las gasolinas mexicanas, consideró el politólogo.La apuesta del Gobierno de México por impulsar la soberanía energética, a través de maniobras estratégicas como la construcción de la refinería de petróleo de Dos Bocas, Tabasco, apuntó Jalife-Rahme, está teniendo mejores resultados para el país que para Estados Unidos."Pero a mí lo que me llama más la atención es que empieza a mover la carta de los mexicanos en Estados Unidos, lo cual no se había hecho, al menos hasta donde yo tengo memoria, en la historia del país", subrayó Jalife-Rahme.Con su visita a Washington, sintetizó, López Obrador logró mover la correlación de fuerzas en la frontera entre México y Estados Unidos."Compara a los anteriores presidentes, que se iban a arrodillar a Estados Unidos, hoy tienes un presidente que sale a arengar, literalmente, habla de Roosevelt, ya dio la línea, muy similar a la de Lázaro Cárdenas", valoró.Pese a esta fuerza y al liderazgo que mostró México en sus críticas en torno a la Cumbre de las Américas, consideró el internacionalista, Estados Unidos sigue siendo la principal potencia económica, por lo que tampoco se puede jugar con frivolidad en la relación bilateral ni amarrar navajas innecesariamente.Las fallidas políticas de Biden generarán un tsunami electoral en favor del Partido Republicano en Estados Unidos, valoró el especialista, por lo que López Obrador aprovechó su visita a Washington para llamar a los mexicanos que radican en el país vecino a votar en contra de quienes impulsen políticas antiinmigrantes que los afecten."Hoy el número de mexicanos (en Estados Unidos) rebasa a los afroestadounidenses", subrayó Jalife-Rahme, si bien el Palacio Nacional todavía no está en posición de alentar el voto mexicano en las elecciones estadounidenses.El internacionalista, sin embargo, llamó a recordar que los políticos del Partido Demócrata han hecho más guerras que los militantes de su par republicano.El actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicano, Marcelo Ebrard, es cercano a la orientación política del Partido Demócrata y concretamente del expresidente Barack Obama, recordó Jalife-Rahme.

