Protestas en Panamá: ¿un modelo de país contra las cuerdas?

Protestas en Panamá: ¿un modelo de país contra las cuerdas?

13.07.2022

Para Morales, si bien el detonante de las nuevas protestas fue el aumento del combustible, de los alimentos de la canasta básica y los medicamentos, de fondo está "una coyuntura en que las condiciones de vida de la mayoría de los panameños se ha deteriorado"."Panamá tiene más de 700.000 personas, casi la mitad de su población económicamente activa, en la informalidad, el desempleo en la juventud está en un 24%, 325.000 personas sobreviven a partir de un bono solidario pírrico. Hubo un aumento del costo de vida y una precarización del empleo", contextualizó el analista.A esos problemas se sumó el aumento del combustible, que llegó en julio a sobrepasar los seis dólares por galón, el doble del precio en el que había comenzado el 2022.Si bien el país centroamericano ya había sido testigo de protestas contra el Gobierno de Cortizo en 2020 y 2021, Morales subrayó que el nuevo levantamiento popular tiene connotaciones diferentes.En ese sentido, sostuvo que ya no se trata de protestas "aisladas" o con reivindicaciones focalizadas en cada sector, sino que existe un movimiento con "reivindicaciones de alcance nacional".Con la intención de calmar las protestas, el presidente Cortizo anunció algunas medidas como el congelamiento del precio de combustible en 3,95 dólares por galón, el congelamiento de una canasta de 10 productos de primera necesidad y recortes en gastos estatales. Sin embargo, la respuesta del Gobierno parece no ser suficiente para acallar las protestas, que se siguen sucediendo en las calles panameñas.¿Cómo se llegó a esta situación?En diálogo con Sputnik, el sociólogo del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) Mario Enrique de León apuntó que el paquete de medidas anunciadas por el presidente es "superficial" y no terminará el conflicto. "Lo que tendríamos que preguntarnos es por qué hemos llegado a este punto y para eso tendríamos que entender la estructura económica de Panamá", planteó."Panamá es un país dedicado, desde hace 500 años, al tránsito, a la exportación de servicios financieros y al mercantilismo. Son actividades que no generan empleos y eso genera que una parte importante de la población esté en desempleo o en la informalidad", explicó.De León sostuvo que, para empeorar las cosas, los grandes grupos empresariales de Panamá "no cumplen con sus responsabilidades fiscales" lo que, a pesar de los ingresos del Canal de Panamá, hace que el país no pueda "dar ese salto cualitativo" que permita reinvertir en actividades productivas.En ese contexto, el Estado panameño ha afrontado el gasto social a través de deuda externa, adquiriendo créditos en bancos internacionales o emitiendo bonos. "Ahora mismo la deuda externa de Panamá supera los 50.000 millones de dólares, lo que equivaldría a que cada uno de los panameños trabaje un año gratis", ilustró.La pandemia de COVID-19 y los efectos económicos de las sanciones a Rusia solo agravaron la situación en un país muy dependiente del comercio con otros países."Otro problema es que es todo importado. No producimos nada. No tenemos soberanía alimentaria ni energética. Somos un país totalmente dependiente en todos los sentidos", ahondó De León.El descreimiento, la tónica de cara a 2024Ambos analistas coinciden en que el descreimiento de los panameños en el Gobierno y en la clase política en general hace difícil que la situación se solucione con medidas puntuales."Espero que el Gobierno tenga la inteligencia de sentarse en una mesa con los manifestantes. De otra manera no veo cómo salir de este conflicto. Ya se llegó a un punto límite en el que no hay reversa", dijo De León.Morales, por su parte, remarcó que los partidos políticos tradicionales panameños ya no tienen credibilidad en la ciudadanía, porque incluso los que no están en el Gobierno "no han hecho oposición real" en el período.De León acotó que ni el gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) ni otros históricos como el Partido Panameñista o Cambio Democrático no han sabido representar a los sectores populares. "Los gobiernos de Panamá de los últimos 30 años gobiernan para los grupos empresariales, son todos neoliberales y ninguno se diferencia de ninguno", sostuvo.Para Morales, el desafío de cara a las elecciones de 2024 es ver "si los movimientos populares logran articular candidaturas" en los próximos comicios, por fuera del "oportunismo" de las fuerzas tradicionales.

