Polonia termina calculo de las compensaciones que le debe Alemania por daños de guerra

Polonia termina calculo de las compensaciones que le debe Alemania por daños de guerra

VARSOVIA (Sputnik) — Polonia concluyó el cálculo de las compensaciones que le debe pagar Alemania por el daño ocasionado durante la II Guerra Mundial

"Estuvimos preparando durante cuatro años un informe integral que muestra el nivel de los crímenes de guerra cometidos por los alemanes y el de las destrucciones. Es que Polonia, que figuró entre los países que más sufrieron como resultado de la II Guerra Mundial, recibió recursos tan insignificantes a título de compensación, que difícilmente pueden llamarse "compensación", señaló.El primer ministro no indicó el monto que las autoridades polacas planean reclamar a Alemania.Polonia planteó hace unos años que Alemania le debe pagar por el daño ocasionado durante la II Guerra Mundial e instituyó una comisión parlamentaria para calcular el monto.El Gobierno alemán declaró en numerosas ocasiones que no le pagará nada a Polonia, por sostener que el asunto del resarcimiento financiero quedó resuelto hace décadas, pagándole bastante, y que no existe motivo para poner en tela de juicio la renuncia por Polonia en 1953 a su derecho a reclamar compensaciones.

