Miguel Torruco: "La oposición en México es un público perdido en las redes sociales"

En 2021, el diputado Miguel Torruco Garza formaba parte del #YoSoy132, un movimiento estudiantil que aprovechó las redes sociales para incidir en las...

Desde entonces, las redes sociales han sido una obsesión para Torruco Garza, el mismo que persuadió al político tabasqueño a apostar por la comunicación digital, la cual fue clave para su victoria en 2018 al grado que, en su discurso de victoria electoral el 1 de julio de 2018, López Obrador le agradeció especialmente a las "benditas redes sociales" por su apoyo.La clave de AMLOEl legislador morenista formó parte de los jóvenes que, a través de redes sociales, lograron organizar un movimiento político que hacía décadas no se veía. A 10 años del #YoSoy132, el contexto digital mexicano ha cambiado drásticamente al pasar de 40 millones de internautas a más de 88 millones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)."La clave aquí es la autenticidad porque la gente es muy inteligente, el pueblo de México puede entender si estás posando o no estás posando, si estás diciendo la verdad ", opina el legislador.A unos años de haber reforzado su comunicación digital, López Obrador ya es el "influencer número uno" de la política para Miguel Torruco, ya que sus mañaneras, transmitidas en redes sociales, marcan la agenda nacional.La clave del éxito del mandatario mexicano en las redes, según Torruco, fue mostrarse igual de auténtico como lo ha hecho a lo largo de su trayectoria, ya que "él no utilizó las redes sociales para que lo conocieran", sino que "robusteció su comunicación en tierra por medio de las redes sociales para poder llegar a más esquinas y rincones del país"En contraste, la oposición política "es un público totalmente perdido" porque "se manifiestan en redes sociales, pero simplemente están sentados en un sillón", al tiempo que "no han entendido que la autenticidad, más que de las redes sociales, es de la persona", pues "no puedes fingir que eres alguien cuando estás haciendo un video"."La oposición, y algunos grupos gobernantes, no se han dado cuenta que ya no es estar sentado así, y hablar, y estar leyendo un diálogo, estar pensando y poniendo la voz así. Tiene que ser natural uno y transmitir lo que es uno. La gente está harta de ese modelo político a la antigua", comenta el diputado.Por ello, Miguel Torruco considera que pagarle a un influencer para llamar al voto es poco eficaz, mientras que otras estrategias pueden provocar que se vote por una imagen y no un político, como la que implementó el actual gobernador de Nuevo León, Samuel García, al impulsar su campaña con la influencer Mariana Rodríguez con contenido que aparentaba ser banal y casual.Esta misma situación se observa en algunos de los presidenciables que, en miras a las elecciones de 2024, cambian su estrategia digital e intercalan las reuniones diplomáticas con fotos de perritos; comparten momentos de ocio desde su casa; abren canales de WhatsApp para recibir retroalimentación, y hasta le apuestan a cantar rap para "llegarle a los chavos"."Lo que yo haría es simplemente ser auténticos, no intentar copiarle a alguien en su forma de ser, en su forma de hablar, en su forma de pensar. Puedes estar en el mismo proyecto, pero cada uno tiene la autenticidad de ser distinto, de sumarle, de robustecer al proyecto", sugiere Miguel Torruco.La contaminación digitalPara el diputado federal el crecimiento digital en México también ha tenido sus deficiencias pues se carece de contenido de calidad, lo que impulsa la difusión de fake news y material banal sin valor pedagógico."No dejemos que se envenene la sociedad por mucha estupidez. Entras a las redes sociales y ves cada sandez de cosas que son virales en lugar de un buen seminario, de un consejo de cómo hacer fórmulas matemáticas, porque ojo aquí también juega el algoritmo: te vas a China y te metes a las redes sociales y lo que te saca el algoritmo son consejos de matemáticas para los niños, consejos de cómo triunfar en la vida, y aquí el algoritmo es una persona bailando, haciendo chistes en la calle, que es una contaminación en la creatividad de las personas", asevera.En este sentido, Miguel Torruco cree que, además de la educación en casa, para mejorar el consumo digital, se requieren leyes que no vulneren la libertad de expresión y proyectos pedagógicos como el que impulsa desde la Cámara: información parlamentaria explicada en TikTok para acercar a la ciudadanía a sus propios procesos legislativos."Hoy lo negativo de las redes sociales es que perdemos horas viendo el telefonito, viendo personas bailando. Aprovechemos ese tiempo para estar con la familia, para estar aprendiendo, leyendo un libro, para estudiar", comenta.Aunque recientemente participó en la organización del récord de la clase de box más grande impartida por Saúl El CaneloÁlvarez, junto con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el diputado Miguel Torruco aún no piensa en sumarse al equipo de algún presidenciable, pues sólo apoyará al candidato que "continúe con la lealtad al proyecto, la lealtad a la colectividad".

