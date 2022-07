https://mundo.sputniknews.com/20220713/mas-alla-del-simbolo-repercusiones-tras-el-gesto-del-papa-francisco-hacia-cuba-1128160764.html

Más allá del símbolo: repercusiones tras el gesto del papa Francisco hacia Cuba

Son diversas las repercusiones tras las declaraciones del pontífice sobre el país caribeño, víctima del histórico bloqueo de EEUU. En otro orden, movimientos sociales de Argentina se expresan sobre la economía nacional. Estas y más noticias en una nueva edición de 'En órbita'.

El papa Francisco resaltó a Cuba como un "símbolo", una nación con "una historia grande", con la cual se siente "muy cercano", en diálogo con la cadena estadounidense para habla hispana, Univisión . A su vez, expresó un reconocimiento a Raúl Castro (presidente entre 2008 y 2018) con quien mantiene "una relación humana".Para el entrevistado, en esta coyuntura internacional y en medio del conflicto en Ucrania, las declaraciones del papa resultan "trascendentales". Hay que recordar que "otros líderes cubanos, como el propio Fidel Castro, mantuvieron buen diálogo con el Vaticano. Juan Pablo II fue el primer papa en visitar el país [1998]".El pontífice —quien visitó la isla caribeña en 2015— destacó los avances logrados en la normalización de relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington durante el gobierno de Barack Obama (2009-2017).Francisco fue uno de los mediadores contribuyentes al acercamiento entre Cuba y EEUU y a la visita del mandatario demócrata a La Habana en 2015."El papa Francisco se caracteriza por ser una personalidad carismática, que envía mensajes directos a los pueblos. Al decir que Cuba es un símbolo, creo que refiere a que este pueblo cuide y mejore lo que tiene. Es un mensaje de esperanza y unión", señaló el entrevistado.A criterio del analista, los dichos del líder de la iglesia católica "abren el camino" para avanzar en un acercamiento del actual gobierno de Joe Biden con La Habana."Se dan condiciones para que EEUU no persista en una política de fracaso en Cuba. Es importante conversar para encontrar soluciones", sostuvo Rodríguez.En esta edición de En órbita abordamos —entre otros temas— el descontento de los movimientos sociales y los sindicatos en Argentina frente a las primeras acciones de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis.Estas implican medidas de ajuste y congelamiento de empleos públicos, y no incluyen demandas como el salario universal, exigidas por líderes del Frente de Todos, generando oposición en las propias filas del oficialismo. Dialogamos con Damaris Rolón, vocera del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y de la Coordinadora por el Cambio Social.Y además, profundizamos en la presentación de Rusia en Turquía, sobre una solución para sacar el grano ucraniano a través del Mar Negro, en tanto Ankara anunció crear un centro de coordinación de cereales en Estambul.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

